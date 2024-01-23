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«الجيولوجي الأميركي»: زلزال بقوة 6.3 درجة ضرب جزر فانواتو بالمحيط الهادئ

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 23 يناير 2024, 05:35 مساء
«الجيولوجي الأميركي»: زلزال بقوة 6.3 درجة ضرب جزر فانواتو بالمحيط الهادئ
مقياس ريختر لرصد الزلازل. (الإنترنت)
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 أعلن مركز المسح الجيولوجي الأميركي وقوع زلزال بقوة 6.3 درجة قبالة سواحل جزيرة فانواتو بالمحيط الهادئ في ساعة مبكرة الثلاثاء، دون أن يصدر تحذير من حدوث «تسونامي».

وضرب الزلزال على عمق 37 كيلومترًا وعلى بعد نحو 44 كيلومترًا جنوب غرب العاصمة بورت فيلا في الساعة 1.33 صباحًا (14.33 ت غ)، بحسب المركز الأميركي الذي ذكر في وقت سابق أن قوة الزلزال بلغت 6.5 درجة.

 ثلاث هزات أرضية 
وفي سياق متصل، سجل المعهد الأميركي للجيوفيزياء ثلاث هزات أرضية إضافية لزلزال عنيف ضرب المنطقة الحدودية بين الصين وقرغيزستان، بلغت قوتها 5.5 و5.1 و5 درجة على التوالي

وهز زلزال عنيف، أمس الإثنين، المناطق على طول الحدود بين الصين وقرغيزستان بقوة سبع درجات.  ولم يتضح حجم الأضرار البشرية نتيجة الزلزال، لكن المعهد الأميركي يشير إلى إمكان حدوث أضرار واسعة النطاق جراء هذا الزلزال. وأفادت قنوات تلفزيونية في العاصمة الهندية نيودلهي بحدوث هزات أرضية قوية في المدينة التي تقع على بعد نحو 1400 كيلومتر من مركز الزلزال.

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وجرى تسجيل وقوع الزلزال حوالي الساعة 2:00 بالتوقيت المحلي (18:00 توقيت غرينيتش الإثنين)، على عمق 27 كيلومترًا وتحديدا في منطقة شينجيانغ الصينية، وعلى بعد حوالي 140 كيلومترًا غرب مدينة أكسو.

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