اعتقال العشرات في الإكوادور عقب مهاجمة رجال عصابات مستشفى

القاهرة - بوابة الوسط

اعتقلت الشرطة في الإكوادور 68 شخصا الأحد حاولوا السيطرة على مستشفى في خضم «الحرب» بين عصابات المخدرات والقوات الأمنية التي تشهدها البلاد.

وأفادت الشرطة على منصة «إكس»، «قمنا بتحييد ارهابيين مفترضين حاولوا السيطرة على مرافق مستشفى في ياغواتشي غواياس» الواقعة جنوب غرب الإكوادور، حسب وكالة «فرانس برس».

حرب في المرافق الصحية بالإكوادور

وأعربت الشرطة عن اعتقادها أن المعتقلين كانوا يحاولون إنقاذ رفيق لهم أدخل إلى المستشفى مصابا قبل ساعات، مشيرة إلى ضبط أسلحة ومخدرات.

وأضافت الشرطة أنها دهمت أيضا مركزا طبيا يستخدم مقر قيادة للعصابات إضافة إلى بيت دعارة حيث كان يختبئ العديد من رجال العصابات.

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وأغلقت السلطات الإكوادورية أخيرا المئات من هذه المراكز التي يقول مسؤولون إنها غير مؤهلة لتقديم الرعاية للمرضى وتستخدمها العصابات غطاء لتسيير أعمالها الإجرامية.