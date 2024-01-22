  • Alwasat News
Atwasat

اعتقال العشرات في الإكوادور عقب مهاجمة رجال عصابات مستشفى

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 22 يناير 2024, 08:19 صباحا
اعتقال العشرات في الإكوادور عقب مهاجمة رجال عصابات مستشفى
الشرطة الإكوادورية تعتقل رجالا حاولوا اقتحام مستشفى في غواياس، 21 يناير 2024. (ا ف ب)
WTV_Frequency

اعتقلت الشرطة في الإكوادور 68 شخصا الأحد حاولوا السيطرة على مستشفى في خضم «الحرب» بين عصابات المخدرات والقوات الأمنية التي تشهدها البلاد.

وأفادت الشرطة على منصة «إكس»، «قمنا بتحييد ارهابيين مفترضين حاولوا السيطرة على مرافق مستشفى في ياغواتشي غواياس» الواقعة جنوب غرب الإكوادور، حسب وكالة «فرانس برس».

حرب في المرافق الصحية بالإكوادور
وأعربت الشرطة عن اعتقادها أن المعتقلين كانوا يحاولون إنقاذ رفيق لهم أدخل إلى المستشفى مصابا قبل ساعات، مشيرة إلى ضبط أسلحة ومخدرات.

وأضافت الشرطة أنها دهمت أيضا مركزا طبيا يستخدم مقر قيادة للعصابات إضافة إلى بيت دعارة حيث كان يختبئ العديد من رجال العصابات.

هروب «فيتو» يدخل الإكوادور في «نزاع داخلي مسلح»

وأغلقت السلطات الإكوادورية أخيرا المئات من هذه المراكز التي يقول مسؤولون إنها غير مؤهلة لتقديم الرعاية للمرضى وتستخدمها العصابات غطاء لتسيير أعمالها الإجرامية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

محمد صلاح يغادر معسكر منتخب مصر ويعود إلى ليفربول

محمد صلاح يغادر معسكر منتخب مصر ويعود إلى ليفربول
ديسانتيس ينسحب من سباق الترشح للرئاسة عن الحزب الجمهوري ويدعم ترامب

ديسانتيس ينسحب من سباق الترشح للرئاسة عن الحزب الجمهوري ويدعم ترامب
انتصار واحد في 10 مباريات.. المنتخبات العربية تخذل جماهيرها في كأس أمم أفريقيا

انتصار واحد في 10 مباريات.. المنتخبات العربية تخذل جماهيرها في كأس أمم أفريقيا
ريال مدريد ينفرد بصدارة الدوري الإسباني بـ«ريمونتادا» مثيرة أمام ألميريا

ريال مدريد ينفرد بصدارة الدوري الإسباني بـ«ريمونتادا» مثيرة أمام ألميريا
«أوقاف غزة»: الاحتلال اغتال 100 داعية ودمر ألف مسجد وعشرات المقابر

«أوقاف غزة»: الاحتلال اغتال 100 داعية ودمر ألف مسجد وعشرات المقابر
أئمة «صناعة محلية» لسد احتياجات المسلمين في ألمانيا

أئمة «صناعة محلية» لسد احتياجات المسلمين في ألمانيا
«وول ستريت جورنال»: تقرير استخباري أميركي يؤكد امتلاك حماس ذخائر تكفي لضرب إسرائيل لأشهر

«وول ستريت جورنال»: تقرير استخباري أميركي يؤكد امتلاك حماس ذخائر تكفي لضرب ...
صلاح: سأفوز بأمم أفريقيا «عاجلًا أم آجلًا»

صلاح: سأفوز بأمم أفريقيا «عاجلًا أم آجلًا»
150 «ثرثرة محببة».. إصدار جديد في أدب الرسائل للفلسطيني فراس عمر (حوار)

150 «ثرثرة محببة».. إصدار جديد في أدب الرسائل للفلسطيني فراس عمر (حوار)
سلة الأهلي بنغازي تجتاز سلا المغربي بنتيجة كبيرة في ثانية مواجهاتها ببطولة دبي الدولية

سلة الأهلي بنغازي تجتاز سلا المغربي بنتيجة كبيرة في ثانية مواجهاتها ببطولة دبي ...
فوضى بين تجار التجزئة والمصنعين في أوروبا بسبب هجمات البحر الأحمر

فوضى بين تجار التجزئة والمصنعين في أوروبا بسبب هجمات البحر الأحمر
إصابة 70 جنديا أميركيا بالضربات الأخيرة في سورية والعراق

إصابة 70 جنديا أميركيا بالضربات الأخيرة في سورية والعراق
غسان سلامة يعتبر مسألة الانتخابات المؤجلة في ليبيا غير مهمة لهذا السبب

غسان سلامة يعتبر مسألة الانتخابات المؤجلة في ليبيا غير مهمة لهذا السبب
دع غزة تعيش.. مسيرة داعمة للصمود الفلسطيني في مهرجان «ساندانس» السينمائي غدا

دع غزة تعيش.. مسيرة داعمة للصمود الفلسطيني في مهرجان «ساندانس» السينمائي غدا
الدبيبة: تعويض المتضررين من المياه الجوفية في زليتن

الدبيبة: تعويض المتضررين من المياه الجوفية في زليتن
«نيويورك تايمز»: إسرائيل في مأزق استراتيجي بين إطلاق «الرهائن» وتدمير «حماس»

«نيويورك تايمز»: إسرائيل في مأزق استراتيجي بين إطلاق «الرهائن» وتدمير «حماس»
الأهلي طرابلس يحقق انتصاره الثاني في بطولة دبي الدولية لكرة السلة

الأهلي طرابلس يحقق انتصاره الثاني في بطولة دبي الدولية لكرة السلة
شاهد.. ظاهرة التصويب الصاروخي الغريب لـ«أسماك القرش الزرقاء» قبل مواجهة «الفراعنة»

شاهد.. ظاهرة التصويب الصاروخي الغريب لـ«أسماك القرش الزرقاء» قبل مواجهة ...
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
تحطّم طائرة روسية في شمال شرق أفغانستان
تحطّم طائرة روسية في شمال شرق أفغانستان
باستثناء أبرز معارضَين.. المصادقة على عشرين مرشحا للانتخابات الرئاسية في السنغال
باستثناء أبرز معارضَين.. المصادقة على عشرين مرشحا للانتخابات ...
«وول ستريت جورنال»: تقرير استخباري أميركي يؤكد امتلاك حماس ذخائر تكفي لضرب إسرائيل لأشهر
«وول ستريت جورنال»: تقرير استخباري أميركي يؤكد امتلاك حماس ذخائر ...
غوتيريس يدعو إلى الحوار لحل التوترات بين إثيوبيا والصومال
غوتيريس يدعو إلى الحوار لحل التوترات بين إثيوبيا والصومال
نتنياهو يعلن رفض شروط «حماس» لإنهاء الحرب والإفراج عن «الرهائن»
نتنياهو يعلن رفض شروط «حماس» لإنهاء الحرب والإفراج عن «الرهائن»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
جيش الاحتلال يعلن مقتل 9 من جنوده وضباطه في غزة خلال 24 ساعة
جيش الاحتلال يعلن مقتل 9 من جنوده وضباطه في غزة خلال 24 ساعة...
توني بلير «يكذب» تقرير «القناة 12» الإسرائيلية
توني بلير «يكذب» تقرير «القناة 12» الإسرائيلية...
شاهد.. طعن زعيم المعارضة الكورية الجنوبية في رقبته
شاهد.. طعن زعيم المعارضة الكورية الجنوبية في رقبته...
إغلاق طرق سريعة رئيسية قرب مركز زلزال اليابان (فيديو)
إغلاق طرق سريعة رئيسية قرب مركز زلزال اليابان (فيديو)...
انقطاع الكهرباء عن 33500 منزل بعد زلازل اليابان (فيديو)
انقطاع الكهرباء عن 33500 منزل بعد زلازل اليابان (فيديو)...
المزيد
اعتقال العشرات في الإكوادور عقب مهاجمة رجال عصابات مستشفى
اعتقال العشرات في الإكوادور عقب مهاجمة رجال عصابات مستشفى...
ديسانتيس ينسحب من سباق الترشح للرئاسة عن الحزب الجمهوري ويدعم ترامب
ديسانتيس ينسحب من سباق الترشح للرئاسة عن الحزب الجمهوري ......
غوتيريس: غير مقبول رفض إقامة دولة فلسطينية وعلى الجميع الاعتراف بحق الشعب في بناء دولته
غوتيريس: غير مقبول رفض إقامة دولة فلسطينية وعلى الجميع ......
نتنياهو يعلن رفض شروط «حماس» لإنهاء الحرب والإفراج عن «الرهائن»
نتنياهو يعلن رفض شروط «حماس» لإنهاء الحرب والإفراج عن ......
غوتيريس يدعو إلى الحوار لحل التوترات بين إثيوبيا والصومال
غوتيريس يدعو إلى الحوار لحل التوترات بين إثيوبيا والصومال...
المزيد