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ديسانتيس ينسحب من سباق الترشح للرئاسة عن الحزب الجمهوري ويدعم ترامب

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 21 يناير 2024, 10:42 مساء
ديسانتيس ينسحب من سباق الترشح للرئاسة عن الحزب الجمهوري ويدعم ترامب
صورة تجمع حاكم فلوريدا رون ديسانتيس والرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب. (أرشيفية: الإنترنت)
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علَّق حاكم فلوريدا رون ديسانتيس الأحد حملته للفوز بالترشُّح للرئاسة عن الحزب الجمهوري، وأعلن أنه سيدعم متصدر السباق دونالد ترامب.

وفي فيديو نشره على منصة «إكس»، تويتر سابقًا، قال ديسانتيس الذي حل ثانيًا الأسبوع الماضي في الانتخابات التمهيدية للجمهوريين في ولاية آيوا إنه لا يمكنه «الطلب من مناصرينا أن يتطوعوا بوقتهم ويتبرعوا بمواردهم إن لم يكن لدينا سبيل واضح للنصر. بالتالي، أعلق اليوم حملتي»، وفق «فرانس برس».

وكان ديسانتيس يتنافس مع ترامب والحاكمة السابقة لولاية ساوث كارولاينا، نيكي هيلي، على الفوز ببطاقة ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة، لكن أداءه المخيب للآمال في الانتخابات التمهيدية للحزب في ولاية آيوا، دفعه إلى الانسحاب من السباق، إضافة إلى أرقامه المتدنية في استطلاعات الرأي في ولاية نيوهامشر، الولاية القادمة في الانتخابات التمهيدية.

ديسانتيس حصل على 6% فقط من أصوات الجمهوريين 
وأظهر استطلاع جديد أجرته «سي إن إن» وجامعة «نيو هامشير» أن ديسانتيس، حصل على 6% فقط من أصوات الجمهوريين في الولاية، في حين حصل ترمب على دعم 50% من المصوتين، فيما حصلت هيلي على دعم 39%. واحتل ديسانتيس المركز الثاني في الانتخابات التي أُجريت في آيوا، بينما حصلت هيلي على المركز الثالث.

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وتوقع ترامب أخيرًا عبر منصته الاجتماعية انسحاب ديسانتيس من السباق الانتخابي، فيما قالت هيلي إنها «لم تعد تركز على ديسانتيس بعد نتائج ولاية أآيوا». وقالت هيلي: «إنه (ديسانتيس) أقرب إلى الصفر بالنسبة لي. إنه غير مرئي في نيوهامشر، وفي ولاية كارولينا الجنوبية. نحن نركز على ترمب. هذا هو المفتاح»

 تيم سكوت ينسحب من السباق الرئاسي
وفي سياق متصل، أعلن السناتور الأميركي تيم سكوت الذي انسحب من السباق الرئاسي، أمس السبت، تأييده لدونالد ترامب في مسعى الرئيس السابق نيل ترشيح الحزب الجمهوري له للفوز بولاية جديدة في البيت الأبيض.

وانضم سكوت إلى الرئيس السابق في فعالية انتخابية في نيوهامبشر التي تصوت الثلاثاء في الانتخابات التمهيدية للولاية. وقال سكوت في الولاية التي تضربها موجة برد قاسية «جئت إلى ولاية نيوهامبشر الدافئة جدا لتأييد الرئيس القادم لهذه الولايات المتحدة، الرئيس دونالد ترامب» وسط هتاف الحاضرين. أضاف «نحتاج إلى دونالد ترامب ... نحتاج إلى رئيس يوحد بلدنا».

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