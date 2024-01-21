بريطانيا تعتزم تحديث نظام الدفاع الصاروخي للبحرية في البحر الأحمر

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الأحد، إنها ستنفق 405 ملايين جنيه إسترليني (514 مليون دولار)، لتحديث نظام صاروخي تستخدمه البحرية الملكية الآن لإسقاط طائرات مسيرة فوق البحر الأحمر.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان اليوم، أنه سيجرى تحديث نظام الدفاع الجوي (سي فايبر) بصواريخ مزودة برأس حربي جديد وبرمجيات تمكنه من مواجهة تهديدات الصواريخ الباليستية، بحسب وكالة «رويترز».

وقالت الوزارة إن العقود أرسيت على الوحدة البريطانية لشركة إم.بي.دي.إيه، وهي مشروع مشترك لصناعة الصواريخ تملكه شركات إيرباص وبي.إيه.إي سيستمز وليوناردو.

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وأوضح وزير الدفاع غرانت شابس، في البيان، «مع تدهور الوضع في الشرق الأوسط، من الضروري أن نتكيف للحفاظ على سلامة المملكة المتحدة وحلفائنا وشركائنا».

السلاح المفضل للبحرية

وأضاف «كانت (منظومة) سي فايبر في طليعة هذا الأمر، كونها السلاح المفضل للبحرية في أول عملية إسقاط لتهديد جوي منذ أكثر من 30 عاما».

وأسقطت القوات البحرية الأميركية والبريطانية في البحر الأحمر طائرات مسيرة وصواريخ أطلقتها حركة الحوثي اليمنية هذا الشهر، مع اتساع نطاق العدوان الإسرائيلي على غزة لمناطق أخرى في الشرق الأوسط.