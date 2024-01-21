  • Alwasat News
Atwasat

بريطانيا تعتزم تحديث نظام الدفاع الصاروخي للبحرية في البحر الأحمر

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 21 يناير 2024, 09:29 صباحا
بريطانيا تعتزم تحديث نظام الدفاع الصاروخي للبحرية في البحر الأحمر
وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

قالت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الأحد، إنها ستنفق 405 ملايين جنيه إسترليني (514 مليون دولار)، لتحديث نظام صاروخي تستخدمه البحرية الملكية الآن لإسقاط طائرات مسيرة فوق البحر الأحمر.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان اليوم، أنه سيجرى تحديث نظام الدفاع الجوي (سي فايبر) بصواريخ مزودة برأس حربي جديد وبرمجيات تمكنه من مواجهة تهديدات الصواريخ الباليستية، بحسب وكالة «رويترز».

وقالت الوزارة إن العقود أرسيت على الوحدة البريطانية لشركة إم.بي.دي.إيه، وهي مشروع مشترك لصناعة الصواريخ تملكه شركات إيرباص وبي.إيه.إي سيستمز وليوناردو.

- هل تشن بريطانيا ضربات أخرى ضد الحوثي؟.. وزير الدفاع يوضح

وأوضح وزير الدفاع غرانت شابس، في البيان، «مع تدهور الوضع في الشرق الأوسط، من الضروري أن نتكيف للحفاظ على سلامة المملكة المتحدة وحلفائنا وشركائنا».

السلاح المفضل للبحرية
وأضاف «كانت (منظومة) سي فايبر في طليعة هذا الأمر، كونها السلاح المفضل للبحرية في أول عملية إسقاط لتهديد جوي منذ أكثر من 30 عاما».

وأسقطت القوات البحرية الأميركية والبريطانية في البحر الأحمر طائرات مسيرة وصواريخ أطلقتها حركة الحوثي اليمنية هذا الشهر، مع اتساع نطاق العدوان الإسرائيلي على غزة لمناطق أخرى في الشرق الأوسط.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مورينيو يتفق مع «الشباب السعودي» على تولي تدريب الفريق

مورينيو يتفق مع «الشباب السعودي» على تولي تدريب الفريق
كاب فيردي.. منتخب صغير بطموحات كبيرة في كأس الأمم الأفريقية

كاب فيردي.. منتخب صغير بطموحات كبيرة في كأس الأمم الأفريقية
صدمة في بريطانيا إثر وفاة طفل رضيع «جوعاً» بجانب جثة والده

صدمة في بريطانيا إثر وفاة طفل رضيع «جوعاً» بجانب جثة والده
الأهلي طرابلس يحقق انتصاره الثاني في بطولة دبي الدولية لكرة السلة

الأهلي طرابلس يحقق انتصاره الثاني في بطولة دبي الدولية لكرة السلة
كاريكاتير حليم - داء التشبث بالمنصب

كاريكاتير حليم - داء التشبث بالمنصب
تقرير أممي: العنف العرقي يقتل 15 ألفا في مدينة سودانية واحدة

تقرير أممي: العنف العرقي يقتل 15 ألفا في مدينة سودانية واحدة
الأهلي بنغازي يحقق انتصاره الأول في بطولة دبي لكرة السلة

الأهلي بنغازي يحقق انتصاره الأول في بطولة دبي لكرة السلة
أسبوع من الضربات الأميركية على اليمن.. وجماعة الحوثي لاتزال تشكل تهديدا في البحر الأحمر

أسبوع من الضربات الأميركية على اليمن.. وجماعة الحوثي لاتزال تشكل تهديدا في البحر...
للمرة الأولى.. إسرائيل تنضم لقائمة «أسوأ سجاني الصحفيين»

للمرة الأولى.. إسرائيل تنضم لقائمة «أسوأ سجاني الصحفيين»
الأمير هاري يتخلى عن ملاحقة الدار الناشرة لـ«دايلي مايل»

الأمير هاري يتخلى عن ملاحقة الدار الناشرة لـ«دايلي مايل»
تحديد طبيعة إصابة محمد صلاح ومدة غيابه عن الملاعب

تحديد طبيعة إصابة محمد صلاح ومدة غيابه عن الملاعب
الفنان التشكيلي (بتروس فان شندل) سيد الشموع

الفنان التشكيلي (بتروس فان شندل) سيد الشموع
كريم بنزيما يعود إلى الاتحاد السعودي بعد تأخّره 17 يومًا

كريم بنزيما يعود إلى الاتحاد السعودي بعد تأخّره 17 يومًا
حذرت من تفشي الأمراض.. الأمم المتحدة: 20 ألف طفل وُلدوا بالجحيم في غزة

حذرت من تفشي الأمراض.. الأمم المتحدة: 20 ألف طفل وُلدوا بالجحيم في غزة
سيناتورة أميركية تدعو لربط المساعدات لـ«إسرائيل» بسعيها نحو السلام

سيناتورة أميركية تدعو لربط المساعدات لـ«إسرائيل» بسعيها نحو السلام
«كاف» يعاقب عمروش بالإيقاف والغرامة لتصريحاته ضد الاتحاد المغربي

«كاف» يعاقب عمروش بالإيقاف والغرامة لتصريحاته ضد الاتحاد المغربي
«فيفا» يعلن جدول مباريات كأس العالم 2026 الشهر المقبل

«فيفا» يعلن جدول مباريات كأس العالم 2026 الشهر المقبل
الأميران أندرو وهاري لا يمكنهما الحلول محل الملك تشارلز في حال العجز عن أداء مهامه

الأميران أندرو وهاري لا يمكنهما الحلول محل الملك تشارلز في حال العجز عن أداء ...
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
أوروبا تسرع إنتاج الذخيرة استجابة لمطالب أوكرانيا
أوروبا تسرع إنتاج الذخيرة استجابة لمطالب أوكرانيا
«مايكروسوفت» ترصد اختراقا إلكترونيا لبريد موظفيها من جهة مرتبطة بروسيا
«مايكروسوفت» ترصد اختراقا إلكترونيا لبريد موظفيها من جهة مرتبطة ...
إيران تطلق بنجاح القمر الصناعي «ثريا» للأبحاث
إيران تطلق بنجاح القمر الصناعي «ثريا» للأبحاث
إسبانيا.. آلاف المتظاهرين يطالبون بوقف «تجارة الأسلحة، والعلاقات مع إسرائيل»
إسبانيا.. آلاف المتظاهرين يطالبون بوقف «تجارة الأسلحة، والعلاقات ...
سلطات لندن تحقق بحادث تصادم سفينتين حربيتين بريطانيتين في مرفأ بالبحرين
سلطات لندن تحقق بحادث تصادم سفينتين حربيتين بريطانيتين في مرفأ ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
زيلينسكي يعد بـ«تدمير» القوات الروسية في العام 2024
زيلينسكي يعد بـ«تدمير» القوات الروسية في العام 2024...
جيش الاحتلال يعلن مقتل 9 من جنوده وضباطه في غزة خلال 24 ساعة
جيش الاحتلال يعلن مقتل 9 من جنوده وضباطه في غزة خلال 24 ساعة...
توني بلير «يكذب» تقرير «القناة 12» الإسرائيلية
توني بلير «يكذب» تقرير «القناة 12» الإسرائيلية...
شاهد.. طعن زعيم المعارضة الكورية الجنوبية في رقبته
شاهد.. طعن زعيم المعارضة الكورية الجنوبية في رقبته...
إغلاق طرق سريعة رئيسية قرب مركز زلزال اليابان (فيديو)
إغلاق طرق سريعة رئيسية قرب مركز زلزال اليابان (فيديو)...
المزيد
250 ألف شخص يتظاهرون ضد اليمين المتطرف في ألمانيا
250 ألف شخص يتظاهرون ضد اليمين المتطرف في ألمانيا...
بريطانيا تعتزم تحديث نظام الدفاع الصاروخي للبحرية في البحر الأحمر
بريطانيا تعتزم تحديث نظام الدفاع الصاروخي للبحرية في البحر ......
«البنتاغون»: هجوم على قاعدة تؤوي جنودا أميركيين في العراق
«البنتاغون»: هجوم على قاعدة تؤوي جنودا أميركيين في العراق...
سلطات لندن تحقق بحادث تصادم سفينتين حربيتين بريطانيتين في مرفأ بالبحرين
سلطات لندن تحقق بحادث تصادم سفينتين حربيتين بريطانيتين في ......
إسبانيا.. آلاف المتظاهرين يطالبون بوقف «تجارة الأسلحة، والعلاقات مع إسرائيل»
إسبانيا.. آلاف المتظاهرين يطالبون بوقف «تجارة الأسلحة، ......
المزيد