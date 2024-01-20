إسبانيا.. آلاف المتظاهرين يطالبون بوقف «تجارة الأسلحة، والعلاقات مع إسرائيل»

القاهرة - بوابة الوسط

تظاهر آلاف الأشخاص في مدريد ومدن إسبانية أخرى السبت حاملين الأعلام الفلسطينية ومردّدين شعارات مناهضة لإسرائيل، وطالبوا «بوقف الإبادة في فلسطين».

وفي مدريد، أكدت الحكومة الاسبانية أنّ نحو 25 ألف متظاهر ساروا بين محطة أتوتشا وساحة «سيبيليس» وسط العاصمة. ودعت اللافتة الرئيسية، بألوان العلم الفلسطيني، الحكومة الإسبانية إلى «إنهاء تجارة الأسلحة، والعلاقات مع إسرائيل». وحمل بعض المتظاهرين لافتات كُتب عليها باللغة الإنجليزية «أوقفوا الإبادة»، بحسب «فرانس برس».

كما خرجت تظاهرات في مدن إسبانية كبرى أخرى بينها برشلونة وفالنسيا وإشبيلية، دعت إليها منصة «شبكة» للتضامن ضد احتلال فلسطين تحت شعار «فلنوقف الإبادة في فلسطين». وإسبانيا إحدى أكثر الدول انتقاداً لإسرائيل في الاتحاد الأوروبي.

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وفي نوفمبر، استدعت إسرائيل سفيرتها لدى إسبانيا للتشاور بسبب تصريحات لرئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز اتّهمته على إثرها «بدعم الإرهاب». ويومها، قال سانشيز للتلفزيون الإسباني العام إنّ لديه «شكوكاً جدّية» بشأن احترام إسرائيل للقانون الدولي. وعادت السفيرة الاسرائيلية إلى مدريد في يناير.