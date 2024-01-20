13 قتيلا جراء حريق في مدرسة بالصين

القاهرة - بوابة الوسط

لقي 13 شخصا حتفهم جراء حريق في سكن مدرسي بمقاطعة خنان بوسط الصين، على ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الصينية.

وتلقى جهاز الإطفاء المحلي تحذيرا بشأن حريق في مهجع مدرسة يِنغكاي في قرية يانشانبو، تسبب في إصابة شخص واحد بجروح، وفق وكالة «فرانس برس».

رجل إطفاء يحاول إخماد حريق نشب بمدرسة في الصين، 20 يناير 2024. (إكس)

رجال إطفاء يحاولون إخماد حريق نشب بمدرسة في الصين، 20 يناير 2024. (إكس)