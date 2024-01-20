  • Alwasat News
Atwasat

13 قتيلا جراء حريق في مدرسة بالصين

القاهرة - بوابة الوسط السبت 20 يناير 2024, 08:14 صباحا
13 قتيلا جراء حريق في مدرسة بالصين
رجال إطفاء يحاولون إخماد حريق نشب بمدرسة في الصين، 20 يناير 2024. (إكس)
alwasat radio

لقي 13 شخصا حتفهم جراء حريق في سكن مدرسي بمقاطعة خنان بوسط الصين، على ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الصينية.

وتلقى جهاز الإطفاء المحلي تحذيرا بشأن حريق في مهجع مدرسة يِنغكاي في قرية يانشانبو، تسبب في إصابة شخص واحد بجروح، وفق وكالة «فرانس برس». 

رجل إطفاء يحاول إخماد حريق نشب بمدرسة في الصين، 20 يناير 2024. (إكس)
رجل إطفاء يحاول إخماد حريق نشب بمدرسة في الصين، 20 يناير 2024. (إكس)
رجال إطفاء يحاولون إخماد حريق نشب بمدرسة في الصين، 20 يناير 2024. (إكس)
رجال إطفاء يحاولون إخماد حريق نشب بمدرسة في الصين، 20 يناير 2024. (إكس)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تحديد طبيعة إصابة محمد صلاح ومدة غيابه عن الملاعب

تحديد طبيعة إصابة محمد صلاح ومدة غيابه عن الملاعب
الفنان التشكيلي (بتروس فان شندل) سيد الشموع

الفنان التشكيلي (بتروس فان شندل) سيد الشموع
كريم بنزيما يعود إلى الاتحاد السعودي بعد تأخّره 17 يومًا

كريم بنزيما يعود إلى الاتحاد السعودي بعد تأخّره 17 يومًا
حذرت من تفشي الأمراض.. الأمم المتحدة: 20 ألف طفل وُلدوا بالجحيم في غزة

حذرت من تفشي الأمراض.. الأمم المتحدة: 20 ألف طفل وُلدوا بالجحيم في غزة
سيناتورة أميركية تدعو لربط المساعدات لـ«إسرائيل» بسعيها نحو السلام

سيناتورة أميركية تدعو لربط المساعدات لـ«إسرائيل» بسعيها نحو السلام
الأميران أندرو وهاري لا يمكنهما الحلول محل الملك تشارلز في حال العجز عن أداء مهامه

الأميران أندرو وهاري لا يمكنهما الحلول محل الملك تشارلز في حال العجز عن أداء ...
كاب فيردي يتأهل لدور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية بثلاثية في شباك موزمبيق (فيديو)

كاب فيردي يتأهل لدور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية بثلاثية في شباك موزمبيق ...
«ميتا» تدخل السباق إلى الذكاء الصناعي

«ميتا» تدخل السباق إلى الذكاء الصناعي
الأهلي طرابلس يفوز على بيروت اللبناني في أول مبارياته ببطولة دبي الدولية للسلة

الأهلي طرابلس يفوز على بيروت اللبناني في أول مبارياته ببطولة دبي الدولية للسلة
نهاية سعيدة لمغامرة أرنولد شوارزينغر مع الجمارك الألمانية بسبب ساعة

نهاية سعيدة لمغامرة أرنولد شوارزينغر مع الجمارك الألمانية بسبب ساعة
العراق يفوز على اليابان ويتصدر مجموعته بكأس آسيا

العراق يفوز على اليابان ويتصدر مجموعته بكأس آسيا
اكتشاف نوع جديد من «عمالقة البحر» في صحراء الوادي الجديد

اكتشاف نوع جديد من «عمالقة البحر» في صحراء الوادي الجديد
كييف: 95% من قطع الغيار بالأسلحة الروسية غربية والمطلوب وقفها

كييف: 95% من قطع الغيار بالأسلحة الروسية غربية والمطلوب وقفها
جريدة «الوسط»: حراك العام الجديد نحو إنهاء الانسداد السياسي

جريدة «الوسط»: حراك العام الجديد نحو إنهاء الانسداد السياسي
مواجهات بين المقاومة وقوات الاحتلال في جميع مناطق قطاع غزة

مواجهات بين المقاومة وقوات الاحتلال في جميع مناطق قطاع غزة
في دوري الدرجة الأولى.. التعادلات تهيمن على الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى

في دوري الدرجة الأولى.. التعادلات تهيمن على الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى
كأس أمم أفريقيا: خروج النجم المصري صلاح مصابا أمام غانا

كأس أمم أفريقيا: خروج النجم المصري صلاح مصابا أمام غانا
حديقة حيوان لندن تحتفل بميلاد غوريلا صغيرة مهددة بالانقراض

حديقة حيوان لندن تحتفل بميلاد غوريلا صغيرة مهددة بالانقراض
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
كييف: 95% من قطع الغيار بالأسلحة الروسية غربية والمطلوب وقفها
كييف: 95% من قطع الغيار بالأسلحة الروسية غربية والمطلوب وقفها
دول البلطيق تتأهب «بأنظمة دفاعية» على الحدود مع روسيا وبيلاروسيا
دول البلطيق تتأهب «بأنظمة دفاعية» على الحدود مع روسيا وبيلاروسيا
روسيا تستدعي سفير فرنسا بسبب دورها «المتزايد» في أوكرانيا
روسيا تستدعي سفير فرنسا بسبب دورها «المتزايد» في أوكرانيا
في مكالمة هاتفية: باكستان وإيران تتفقان على «التهدئة»
في مكالمة هاتفية: باكستان وإيران تتفقان على «التهدئة»
البيت الأبيض: بايدن أبلغ نتنياهو أنه «ما زال يؤمن بإمكانية إقامة دولة فلسطينية»
البيت الأبيض: بايدن أبلغ نتنياهو أنه «ما زال يؤمن بإمكانية إقامة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
زيلينسكي يعد بـ«تدمير» القوات الروسية في العام 2024
زيلينسكي يعد بـ«تدمير» القوات الروسية في العام 2024...
جيش الاحتلال يعلن مقتل 9 من جنوده وضباطه في غزة خلال 24 ساعة
جيش الاحتلال يعلن مقتل 9 من جنوده وضباطه في غزة خلال 24 ساعة...
توني بلير «يكذب» تقرير «القناة 12» الإسرائيلية
توني بلير «يكذب» تقرير «القناة 12» الإسرائيلية...
شاهد.. طعن زعيم المعارضة الكورية الجنوبية في رقبته
شاهد.. طعن زعيم المعارضة الكورية الجنوبية في رقبته...
إغلاق طرق سريعة رئيسية قرب مركز زلزال اليابان (فيديو)
إغلاق طرق سريعة رئيسية قرب مركز زلزال اليابان (فيديو)...
المزيد
13 قتيلا جراء حريق في مدرسة بالصين
13 قتيلا جراء حريق في مدرسة بالصين...
البيت الأبيض «قلق بالغ» إزاء تقارير عن مقتل أميركي في الضفة الغربية
البيت الأبيض «قلق بالغ» إزاء تقارير عن مقتل أميركي في الضفة ......
بدء عودة الاتصالات تدريجيًا في مناطق مختلفة من قطاع غزة
بدء عودة الاتصالات تدريجيًا في مناطق مختلفة من قطاع غزة...
البيت الأبيض: بايدن أبلغ نتنياهو أنه «ما زال يؤمن بإمكانية إقامة دولة فلسطينية»
البيت الأبيض: بايدن أبلغ نتنياهو أنه «ما زال يؤمن بإمكانية ......
في مكالمة هاتفية: باكستان وإيران تتفقان على «التهدئة»
في مكالمة هاتفية: باكستان وإيران تتفقان على «التهدئة»...
المزيد