بدء عودة الاتصالات تدريجيًا في مناطق مختلفة من قطاع غزة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية «بالتل» مساء اليوم الجمعة، عن بدء عودة الاتصالات تدريجياً في مناطق مختلفة من قطاع غزة، بعد انقطاعها ثمانية أيام متواصلة هي أطول مدة منذ بدء الحرب التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع المحاصر.

وقالت شركة الاتصالات المزودة للخدمات في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»: «نُعلن عن بدء عودة خدمات الاتصالات تدريجياً في مناطق مختلفة من قطاع غزة، حيث عملت طواقمنا الفنية خلال الأيام الماضية على إصلاح العديد من الأعطال الرئيسية التي سببها العدوان المتواصل على القطاع».

وأضافت الشركة أنه «بالرغم من خطورة وصعوبة الظروف؛ إلا أن طواقمنا تمكنت من إعادة الخدمات الأساسية للمشتركين على ما كانت عليه قبل الانقطاع الأخير».

وأشارت الشركة إلى استشهاد فنيين من طواقمها خلال عملية الإصلاح الأخيرة «جراء استهدافهم بقذيفة مباشرة» من قبل قوات الاحتلال، ما رفع عدد شهداء الشركة «إلى 14 موظفاً منذ بداية العدوان ليلتحقوا بعشرات الآلاف من» الفلسطينيين الذين استشهدوا نتيجة الحرب التي تدعمها الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون.