اجتماع أمني طارئ في باكستان بعد تبادل ضربات مع إيران

القاهرة - بوابة الوسط

يعقد رئيس الوزراء الباكستاني، اليوم الجمعة، اجتماعا أمنيا طارئا مع قادة الجيش والاستخبارات عقب تبادل ضربات جوية مع إيران على أهداف لمسلحين أوقعت قتلى في وقت سابق هذا الأسبوع.

وأدت العمليات العسكرية التي قلما تحدث في منطقة بلوشستان الحدودية السهلة الاختراق والمشتركة بين البلدين إلى زيادة التوترات الإقليمية، حسب وكالة «فرانس برس».

ضربات متبادلة بين البلدين

وشنت إيران هجوما صاروخيا وبمسيرات على ما وصفته بأهداف «إرهابية» في باكستان ليل الثلاثاء، وردت باكستان بضرب أهداف لمسلحين داخل الأراضي الإيرانية الخميس.

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ودعت الأمم المتحدة والولايات المتحدة إلى ضبط النفس، بينما عرضت الصين التوسط بين البلدين.