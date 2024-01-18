البيت الأبيض: نتابع عن كثب التوتر بين باكستان وإيران

القاهرة - بوابة الوسط

قال ناطق باسم البيت الأبيض، الخميس، إن الولايات المتحدة «لا تريد تصعيدًا في جنوب آسيا وآسيا الوسطى»، وذلك ردًا على سؤال عن الضربات المتبادلة بين ايران وباكستان في الأيام الأخيرة.

وأكد الناطق باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي أن الإدارة الأميركية «تتابع من كثب» التوترات بين البلدين، مضيفًا أن باكستان «تعرضت أولا لضربة من جانب إيران، الأمر الذي كان هجوما جديدا خطيرًا ومثالا جديدًا على دور إيران المزعزع للاستقرار في المنطقة»، بحسب وكالة «فرانس برس».

بايدن: إيران «ليست محل تقدير» في المنطقة

وفي وقت سابق اليوم الخميس، اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن أن تصاعد التوتر بين باكستان وإيران يُظهر أن الجمهورية الإسلامية «ليست محل تقدير» في المنطقة.

وردًا على سؤال لصحفيين في البيت الأبيض عن الضربات المتبادلة بين البلدين في الأيام الأخيرة، قال بايدن إن «إيران ليست محل تقدير في المنطقة»، مضيفا «لا أعلم إلى أين سيؤدي هذا الأمر».