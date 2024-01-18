مسؤول: تركيا قد تنفذ عمليات جديدة في العراق وسورية إذا لزم الأمر

القاهرة - بوابة الوسط

قال مسؤول بوزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، إن تركيا قد تنفذ مزيد العمليات العسكرية داخل العراق وسورية إذا لزم الأمر.

جاءت تلك التصريحات بعد مقتل تسعة جنود أتراك في شمال العراق الأسبوع الماضي.

وقتل الجنود التسعة في اشتباكات مع مسلحين من حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا مما دفع أنقرة إلى شن ضربات جوية وعمليات أخرى في شمال العراق وشمال سورية، وفق وكالة «رويترز».

وقال المسؤول في وزارة الدفاع التركية للصحفيين «بموجب القانون الدولي وحق الدفاع عن النفس، تركيا لها كل الحق في تنفيذ عمليات للحفاظ على أمن حدودها. القوات المسلحة التركية فعلت وستفعل كل ما هو ضروري أينما ومتى كان ضروريا». وأضاف أن الاشتباكات وقعت في منطقة وادي الزاب بشمال العراق عندما هاجم مسلحو حزب العمال الكردستاني موقعا أمنيا للقوات المسلحة التركية.

مسؤول تركي: العمال الكردستاني شن هجمات متزامنة على قواعد في شمال العراق

ونفذت تركيا منذ العام 2019 سلسلة من العمليات عبر الحدود في شمال العراق ضد حزب العمال الكردستاني أطلقت عليها اسم (المخلب). وقال المسؤول إن وادي الزاب هو موقع العملية التي تهدف إلى تأمين كامل للحدود التركية العراقية. وقال المسؤول إن أعضاء حزب العمال الكردستاني شنوا في 12 يناير هجمات متزامنة على عدة قواعد تركية في شمال العراق في وقت طقس سيئ وضعف لمدى الرؤية لكن الجنود الأتراك تمكنوا من صد جميع الهجمات باستثناء واحدة.

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وحمل حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جماعة إرهابية، السلاح ضد الدولة التركية في العام 1984 وقتل في الصراع أكثر من 40 ألفا. وتركز الصراع دائما في مناطق ريفية جنوب شرق تركيا، قبل أن يتحول إلى جبال إقليم كردستان العراق التي يتمتع بحكم شبه ذاتي في شمال العراق في منطقة لحزب العمال الكردستاني وجود فيها.

وقال المسؤول «في معركتنا ضد الإرهاب، لا يمكن الفصل بين سورية والعراق. سورية هي المورد البشري الرئيسي للمنظمة الإرهابية، ويوجد حركة تنقل متكررة بين سورية والعراق».

وتوغلت تركيا عسكريا أيضا في شمال سورية مستهدفة وحدات حماية الشعب التي تعتبرها جناحا لحزب العمال الكردستاني. وأضاف المسؤول أن تركيا قد تجري عمليات جديدة عبر الحدود في العراق وسورية وقد توسع أيضا إذا احتاجت ذلك مناطق تنفيذ العمليات.