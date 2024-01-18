ارتفاع حصيلة الضربات الباكستانية على إيران إلى 9 قتلى

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفعت حصيلة قتلى الضربات الباكستانية على منطقة حدودية في إيران من سبعة إلى تسعة أشخاص، على ما ذكر الإعلام الرسمي الخميس.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية «إرنا» نقلا عن مساعد محافظ سيستان بلوشستان الإيرانية علي رضا مرحمتي إن «رجلين قتلا أيضا في الهجوم الصاروخي صباحا في إحدى القرى الحدودية في سراوان، ما يرفع حصيلة القتلى إلى تسعة»، وفق وكالة «فرانس برس».

غارات باكستانية على إيران

وأعلنت باكستان، الخميس، تنفيذ ضربات ضد «ملاذات إرهابية» في إيران، بعدما شنت طهران ضربات داخل الأراضي الباكستانيّة في وقت سابق هذا الأسبوع.

وقالت وزارة الخارجيّة الباكستانية في بيان، إن «باكستان نفذت هذا الصباح سلسلة ضربات عسكريّة منسقة جدا ودقيقة ضد ملاذات إرهابية في محافظة سيستان بلوشستان الإيرانية»، مضيفة أن «عددا من الإرهابيين قتلوا»، وأضافت: «اتُّخذ التحرك هذا الصباح في ضوء معلومات استخباراتية موثوقة عن أنشطة إرهابية وشيكة واسعة النطاق».

ويأتي الهجوم بعدما أكدت إيران تنفيذ ضربات ضد «أهداف إرهابية» في وقت متأخر الثلاثاء في باكستان، في هجوم أعلنت إسلام أباد أنه أودى بحياة طفلين.

وأفادت الخارجية أن باكستان «تحترم بشكل كامل سيادة وسلامة أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية»، وتابعت أن «الهدف الوحيد من تحرك اليوم كان السعي للمحافظة على أمن باكستان ومصلحتها الوطنية التي تعد بالغة الأهمية ولا يمكن المساس بها».

5 انفجارات في مناطق حول سراوان

بدورها، أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا» نقلا عن مسؤول محلي أن «خمسة انفجارات سُمعت في عدة مناطق حول مدينة سراوان».

ونددت الخارجية الباكستانية، الأربعاء، بما وصفته بأنه «انتهاك صارخ وغير مبرر» لسيادة باكستان، قبل أن تستدعي سفيرها من إيران وتمنع المبعوث الإيراني المتواجد حاليا في إيران من العودة.

استهدف الهجوم الذي نفذ بالصواريخ والمسيّرات مقر مجموعة «جيش العدل» في باكستان، وفق ما أعلنت الحكومة الإيرانية، بعدما شنّت طهران أيضا هجمات في العراق وسورية ضد ما وصفتها بأنها «مقرات تجسس وتجمع الجماعات الإرهابية المناهضة لإيران في المنطقة».

وتتبادل طهران وإسلام أباد الاتهامات مرارا بالسماح لعناصر مسلحة تنشط من أراضي كل منهما بإطلاق هجمات، لكن نادرا ما تتدخل القوات الحكومية من أي الجانبين.