باكستان تشن غارات داخل إيران.. وطهران تعلن مقتل 7 أشخاص

القاهرة - بوابة الوسط

شنت الجيش الباكستاني ضربات خلال الليل في إيران، بعدما هاجمت طهران مواقع داخل باكستان قالت إسلام آباد إنّها أسفرت عن مقتل طفلين.

وقال مصدر استخباري كبير غير مخوّل تقديم معلومات لوسائل الإعلام، لوكالة «فرانس برس»: «يمكنني فقط أن أؤكّد أنّنا نفّذنا ضربات ضدّ مجموعات مُسلّحة مناهضة لباكستان استُهدِفَت داخل إيران»، مضيفا أنّ بيانا حكوميا سيصدر في وقت لاحق.

إلى ذلك، أعلنت وسائل إيرانية رسمية مقتل ثلاث نساء على الأقل وأربعة أطفال في هجوم صاروخي نفّذته باكستان على منطقة حدودية في جنوب شرق إيران.

وأفاد التلفزيون الرسمي بأن «باكستان هاجمت قرية حدودية إيرانية بصواريخ.. قتل ثلاث نساء وأربعة أطفال جميعهم غير إيرانيين»، وفق الوكالةل الفرنسية.

غارات ضد «ملاذات إرهابية» في إيران

ولاحقا، قالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان، إن «باكستان نفذت هذا الصباح سلسلة ضربات عسكرية منسقة جدا ودقيقة ضد ملاذات إرهابية في محافظة سيستان بلوشستان الإيرانية»، مضيفة أن «عددا من الإرهابيين قتلوا»، وأضافت: «اتخذ التحرك هذا الصباح في ضوء معلومات استخباراتية موثوقة عن أنشطة إرهابية وشيكة واسعة النطاق».

ويأتي الهجوم بعدما أكدت إيران تنفيذ ضربات ضد «أهداف إرهابية» في وقت متأخر الثلاثاء في باكستان، في هجوم أعلنت إسلام آباد أنه أودى بحياة طفلين.

وأفادت الخارجية أن باكستان «تحترم بشكل كامل سيادة وسلامة أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية»، وتابعت أن «الهدف الوحيد من تحرك اليوم كان السعي للمحافظة على أمن باكستان ومصلحتها الوطنية التي تعد بالغة الأهمية ولا يمكن المساس بها».

5 انفجارات في مناطق حول سراوان

بدورها، أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا» نقلا عن مسؤول محلي أن «خمسة انفجارات سُمعت في عدة مناطق حول مدينة سراوان».

ونددت الخارجية الباكستانية، الأربعاء، بما وصفته بأنه «انتهاك صارخ وغير مبرر» لسيادة باكستان، قبل أن تستدعي سفيرها من إيران وتمنع المبعوث الإيراني المتواجد حاليا في إيران من العودة.

استهدف الهجوم الذي نفذ بالصواريخ والمسيّرات مقر مجموعة «جيش العدل» في باكستان، وفق ما أعلنت الحكومة الإيرانية، بعدما شنّت طهران أيضا هجمات في العراق وسورية ضد ما وصفتها بأنها «مقرات تجسس وتجمع الجماعات الإرهابية المناهضة لإيران في المنطقة».

وتتبادل طهران وإسلام أباد الاتهامات مرارا بالسماح لعناصر مسلحة تنشط من أراضي كل منهما بإطلاق هجمات، لكن نادرا ما تتدخل القوات الحكومية من أي الجانبين.