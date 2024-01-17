  • Alwasat News
Atwasat

وكالة بريطانية للأمن البحري: مسيّرة استهدفت سفينة قبالة سواحل اليمن

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 17 يناير 2024, 10:38 مساء
وكالة بريطانية للأمن البحري: مسيّرة استهدفت سفينة قبالة سواحل اليمن
عرض عسكري لمسيرات في اليمن. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أعلنت وكالة بريطانية للأمن البحري تعرض سفينة لهجوم بمسيرة في خليج عدن قبالة سواحل اليمن، في سياق الهجمات المتصاعدة التي يشنها الحوثيون في المنطقة.

وقالت «وكالة عمليات المملكة المتحدة للتجارة البحرية» «يو كاي إم تي أو» إن الهجوم تسبب «بحريق على متن السفينة تم إخماده»، مؤكدة أن الطاقم والسفينة بأمان وتتجه إلى المرفأ التالي، بحسب «فرانس برس».

الحوثيون يردون على عقوبات الولايات المتحدة 
وتعهد الحوثيون اليمنيون الأربعاء مواصلة هجماتهم على الملاحة في البحر الأحمر عقب قرار الولايات المتحدة إعادة إدراجهم على قائمة الكيانات «الإرهابية».

وقال الناطق باسم الحوثيين محمد عبد السلام في تصريحات على قناة الجزيرة «لن نتراجع عن استهداف السفن الاسرائيلية أو  السفن المتجهة الى الموانئ في فلسطين  ... لمساندة الشعب الفلسطيني»، مضيفا أن الحوثيين سيردون على أي ضربات جديدة تشنها الولايات المتحدة أو بريطانيا على اليمن.

-  واشنطن تعيد تصنيف الحوثيين «منظمة إرهابية» وسط الهجمات في البحر الأحمر
-  الولايات المتحدة تنفي تنفيذ «أي ضربة» جديدة في اليمن الأحد رغم تأكيد «الحوثيين»
-  «واشنطن بوست» تستبعد نجاح الحرب الأميركية – البريطانية في ردع الحوثيين

وأشار الحوثيون إلى أن «هذا التصنيف الأميركي سلوك مثير للسخرية بأن يأتي تصنيفك من قبل دولة الإرهاب العالمي، مؤكدين أنه لا قيمة عملية له وأن أميركا عمليا هي من تقف وراء معاناة اليمن».

إدراج جماعة« أنصار الله» على قائمة الجماعات الإرهابية 
وأعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في وقت سابق اليوم، إدراج جماعة أنصار الله «الحوثيين» على قائمة الجماعات الإرهابية في قرار سينفّذ بعد 30 يوما، وأشار بيليكن إلى أن الحوثيين شنّوا هجمات غير مسبوقة ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن وضد القوات الأميركية المتمركزة في المنطقة.

وأكد مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان أنه في حال أوقف الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر فإن واشنطن ستدرس رفع هذا التصنيف، موضحا أن التصنيف سيسري خلال 30 يوما لمنح واشنطن الوقت لتقليل آثار هذا القرار على الشعب اليمني. ولفت سوليفان إلى أن واشنطن تريد أن يجبر هذا التصنيف الحوثيين على الابتعاد عن إيران.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

(صور) المنتخب الوطني يفقد نتيجة مباراته أمام المغرب بالبطولة الأفريقية لكرة اليد

(صور) المنتخب الوطني يفقد نتيجة مباراته أمام المغرب بالبطولة الأفريقية لكرة اليد
التنظيمات السرية في الجيش الليبي (1952- 1969) (2)

التنظيمات السرية في الجيش الليبي (1952- 1969) (2)
مسؤول فلسطيني: الجوع قد يودي بحياة أشخاص في غزة أكثر من الحرب

مسؤول فلسطيني: الجوع قد يودي بحياة أشخاص في غزة أكثر من الحرب
بنزيمة يرفع دعوى قضائية ضد وزير الداخلية الفرنسي دارمانان بتهمة التشهير

بنزيمة يرفع دعوى قضائية ضد وزير الداخلية الفرنسي دارمانان بتهمة التشهير
إسبانيا ستحظر استخدام المنكهات في جميع مشتقات التبغ

إسبانيا ستحظر استخدام المنكهات في جميع مشتقات التبغ
«وسط الخبر»: السرطان يُنهك أجساد الليبيين.. وفجوة الرعاية تتسع

«وسط الخبر»: السرطان يُنهك أجساد الليبيين.. وفجوة الرعاية تتسع
«فلوسنا»: آراء الشارع الليبي حول رفع أو استبدال دعم الوقود

«فلوسنا»: آراء الشارع الليبي حول رفع أو استبدال دعم الوقود
«تحقيقات»: التقارير الرقابية.. بين الجدوى والتلاعب

«تحقيقات»: التقارير الرقابية.. بين الجدوى والتلاعب
الذاكرة الوطنية: ستينية يناير .. تاريخٌ ونضال

الذاكرة الوطنية: ستينية يناير .. تاريخٌ ونضال
كاريكاتير خيري - 100 يوم من الإبادة الجماعية في غزة

كاريكاتير خيري - 100 يوم من الإبادة الجماعية في غزة
عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى مجددا

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى مجددا
الصين تسجل أحد أدنى معدلات النمو الاقتصادي منذ 3 عقود خلال 2023

الصين تسجل أحد أدنى معدلات النمو الاقتصادي منذ 3 عقود خلال 2023
ماكرون يوضح موقف فرنسا من المشاركة في الضربات ضد الحوثيين

ماكرون يوضح موقف فرنسا من المشاركة في الضربات ضد الحوثيين
كأس أمم أفريقيا: خسارة مفاجئة لتونس أمام ناميبيا

كأس أمم أفريقيا: خسارة مفاجئة لتونس أمام ناميبيا
شاهد: المقاومة الفلسطينية تطلق رشقات صاروخية وتلحق خسائر بقوات الاحتلال في غزة

شاهد: المقاومة الفلسطينية تطلق رشقات صاروخية وتلحق خسائر بقوات الاحتلال في غزة
«خيول» بوركينا «تدهس» «مرابطي» موريتانيا في الوقت القاتل بأمم أفريقيا

«خيول» بوركينا «تدهس» «مرابطي» موريتانيا في الوقت القاتل بأمم أفريقيا
أزمة حادة بين مانشيني والمستبعدين من المنتخب السعودي في أمم آسيا

أزمة حادة بين مانشيني والمستبعدين من المنتخب السعودي في أمم آسيا
من الحرب إلى المسرح.. الفن السوداني يجد مساحات جديدة في القاهرة

من الحرب إلى المسرح.. الفن السوداني يجد مساحات جديدة في القاهرة
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
المعارضة تطالب بـ«إلغاء» الانتخابات الرئاسية في جزر القمر
المعارضة تطالب بـ«إلغاء» الانتخابات الرئاسية في جزر القمر
لافروف يحضر اجتماع مجلس الأمن بشأن غزة وأوكرانيا الأسبوع المقبل
لافروف يحضر اجتماع مجلس الأمن بشأن غزة وأوكرانيا الأسبوع المقبل
بلينكن يتحدث عن «فرص كبيرة» لامتداد الحرب في غزة إلى أنحاء الشرق الأوسط
بلينكن يتحدث عن «فرص كبيرة» لامتداد الحرب في غزة إلى أنحاء الشرق ...
باكستان تستدعي سفيرها في طهران بعد قصف جوي نسب إلى إيران
باكستان تستدعي سفيرها في طهران بعد قصف جوي نسب إلى إيران
إيران: قدمنا معلومات مخابراتية للعراق بشأن الموساد
إيران: قدمنا معلومات مخابراتية للعراق بشأن الموساد
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
زيلينسكي يعد بـ«تدمير» القوات الروسية في العام 2024
زيلينسكي يعد بـ«تدمير» القوات الروسية في العام 2024...
توني بلير «يكذب» تقرير «القناة 12» الإسرائيلية
توني بلير «يكذب» تقرير «القناة 12» الإسرائيلية...
جيش الاحتلال يعلن مقتل 9 من جنوده وضباطه في غزة خلال 24 ساعة
جيش الاحتلال يعلن مقتل 9 من جنوده وضباطه في غزة خلال 24 ساعة...
شاهد.. طعن زعيم المعارضة الكورية الجنوبية في رقبته
شاهد.. طعن زعيم المعارضة الكورية الجنوبية في رقبته...
إغلاق طرق سريعة رئيسية قرب مركز زلزال اليابان (فيديو)
إغلاق طرق سريعة رئيسية قرب مركز زلزال اليابان (فيديو)...
المزيد
وكالة بريطانية للأمن البحري: مسيّرة استهدفت سفينة قبالة سواحل اليمن
وكالة بريطانية للأمن البحري: مسيّرة استهدفت سفينة قبالة ......
غوتيريس يحذر من تداعيات «كارثية» لخطر اندلاع حرب بين «إسرائيل» ولبنان
غوتيريس يحذر من تداعيات «كارثية» لخطر اندلاع حرب بين ......
ألمانيا.. ثلوج كثيفة «تشل» حركة الطيران والقطارات
ألمانيا.. ثلوج كثيفة «تشل» حركة الطيران والقطارات...
إيران: قدمنا معلومات مخابراتية للعراق بشأن الموساد
إيران: قدمنا معلومات مخابراتية للعراق بشأن الموساد...
باكستان تستدعي سفيرها في طهران بعد قصف جوي نسب إلى إيران
باكستان تستدعي سفيرها في طهران بعد قصف جوي نسب إلى إيران...
المزيد