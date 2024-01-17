وكالة بريطانية للأمن البحري: مسيّرة استهدفت سفينة قبالة سواحل اليمن

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وكالة بريطانية للأمن البحري تعرض سفينة لهجوم بمسيرة في خليج عدن قبالة سواحل اليمن، في سياق الهجمات المتصاعدة التي يشنها الحوثيون في المنطقة.

وقالت «وكالة عمليات المملكة المتحدة للتجارة البحرية» «يو كاي إم تي أو» إن الهجوم تسبب «بحريق على متن السفينة تم إخماده»، مؤكدة أن الطاقم والسفينة بأمان وتتجه إلى المرفأ التالي، بحسب «فرانس برس».

الحوثيون يردون على عقوبات الولايات المتحدة

وتعهد الحوثيون اليمنيون الأربعاء مواصلة هجماتهم على الملاحة في البحر الأحمر عقب قرار الولايات المتحدة إعادة إدراجهم على قائمة الكيانات «الإرهابية».

وقال الناطق باسم الحوثيين محمد عبد السلام في تصريحات على قناة الجزيرة «لن نتراجع عن استهداف السفن الاسرائيلية أو السفن المتجهة الى الموانئ في فلسطين ... لمساندة الشعب الفلسطيني»، مضيفا أن الحوثيين سيردون على أي ضربات جديدة تشنها الولايات المتحدة أو بريطانيا على اليمن.

- واشنطن تعيد تصنيف الحوثيين «منظمة إرهابية» وسط الهجمات في البحر الأحمر

- الولايات المتحدة تنفي تنفيذ «أي ضربة» جديدة في اليمن الأحد رغم تأكيد «الحوثيين»

- «واشنطن بوست» تستبعد نجاح الحرب الأميركية – البريطانية في ردع الحوثيين

وأشار الحوثيون إلى أن «هذا التصنيف الأميركي سلوك مثير للسخرية بأن يأتي تصنيفك من قبل دولة الإرهاب العالمي، مؤكدين أنه لا قيمة عملية له وأن أميركا عمليا هي من تقف وراء معاناة اليمن».

إدراج جماعة« أنصار الله» على قائمة الجماعات الإرهابية

وأعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في وقت سابق اليوم، إدراج جماعة أنصار الله «الحوثيين» على قائمة الجماعات الإرهابية في قرار سينفّذ بعد 30 يوما، وأشار بيليكن إلى أن الحوثيين شنّوا هجمات غير مسبوقة ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن وضد القوات الأميركية المتمركزة في المنطقة.

وأكد مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان أنه في حال أوقف الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر فإن واشنطن ستدرس رفع هذا التصنيف، موضحا أن التصنيف سيسري خلال 30 يوما لمنح واشنطن الوقت لتقليل آثار هذا القرار على الشعب اليمني. ولفت سوليفان إلى أن واشنطن تريد أن يجبر هذا التصنيف الحوثيين على الابتعاد عن إيران.