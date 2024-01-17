المعارضة تطالب بـ«إلغاء» الانتخابات الرئاسية في جزر القمر

القاهرة - بوابة الوسط

طالبت المعارضة في جزر القمر، الأربعاء، بـ«إلغاء» الانتخابات الرئاسية غداة إعلان فوز الرئيس المنتهية ولايته غزالي عثماني من الدورة الأولى.

وقال المرشحون الخمسة الذين تنافسوا مع عثماني في بيان مشترك: «ما لا شك فيه أن عمليات الاقتراع التي أجريت الأحد 14 يناير 2024 باطلة»، وأضافوا: «نحن نندد بها ونطالب بإلغائها بشكل كامل»، متحدثين عن «تزوير فاضح» في العملية الانتخابية، وفق وكالة «فرانس برس».

حملة الرئيس تنفي وقوع أي «عمليات تزوير»

ونفت حملة الرئيس المنتهية ولايته وقوع أي «علميات تزوير»، مشيرة إلى أن «المعارضة تعرب عن طيف من التآمر».

وعزا الرئيس غزالي عثماني الإقبال الضعيف إلى «سوء الأحوال الجوية» التي تشهدها البلاد، حيث لم يشارك المواطنون بكثرة في العاصمة موروني بسبب هطول أمطار بلا توقف.

ويختار نحو 340 ألف ناخب رئيسًا بين ستة مرشحين لهذه الدولة الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها 870 ألف نسمة. ويفترض أن يختار الناخبون في هذا البلد المسلم الذي يعيش 45% من سكانه تحت خط الفقر، حكام جزر القمر الكبرى وأنجوان وموهيلي التي يتألف منها الأرخبيل.

وفاز غزالي عثماني في الانتخابات الرئاسية السابقة التي جرت في 2019 بنسبة 60% من الأصوات من الجولة الأولى لكن جرى الطعن بالنتائج.