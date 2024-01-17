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ماكرون يوضح موقف فرنسا من المشاركة في الضربات ضد الحوثيين

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 17 يناير 2024, 12:57 صباحا
ماكرون يوضح موقف فرنسا من المشاركة في الضربات ضد الحوثيين
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، أن بلاده قررت عدم الانضمام إلى الائتلاف الذي تقوده الولايات المتحدة في توجيه ضربات ضد الحوثيين اليمنيين.

وقال الرئيس الفرنسي خلال مؤتمر صحفي: «قررت فرنسا عدم الانضمام إلى الائتلاف الذي قاد ضربات ضد الحوثيين على أراضيهم، لتجنب أي تصعيد»، مؤكدا أن المسألة ليست عسكرية بل دبلوماسية، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقبل نحو أسبوع، شنت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات عسكرية على أهداف للحوثيين في اليمن. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن الهجمات شاركت فيها كل من أستراليا وكندا وهولندا والبحرين، حيث قدمت الدعم اللوجستي.

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