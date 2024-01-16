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بوتين يستقبل وزيرة الخارجية الكورية الشمالية في الكرملين

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 16 يناير 2024, 11:08 مساء
بوتين يستقبل وزيرة الخارجية الكورية الشمالية في الكرملين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مصافحا وزيرة الخارجية الكورية الشمالية تشوي سون-هوي في الكرملين في 16 يناير 2024 (أ ف ب)
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استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، في موسكو وزيرة الخارجية الكورية الشمالية، في مؤشر يدل على تقارب بين البلدين الجارين تسارعت وتيرته بعد بدء غزو روسيا لأوكرانيا.

وأعلنت الرئاسية الروسية أن بوتين استقبل وزيرة الخارجية الكورية الشمالية تشوي سون-هوي في الكرملين، بحسب وكالة «فرانس برس».

وبحث الرئيس الروسي ووزيرة الخارجية الكورية الشمالية في اتفاقات مبرمة بين بلديهما، وفق المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

التعاون الثنائي والأوضاع في شبه الجزيرة الكورية
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أشار في وقت سابق إلى أن المحادثات ستتطرق إلى التعاون الثنائي والأوضاع في شبه الجزيرة الكورية وحصيلة تنفيذ الاتفاقات التي أبرمت خلال قمة عقدت بين بوتين والزعيم الكوري الشمالي جيم جونغ-أون في العام 2023 في روسيا.

وأشاد لافروف وتشوي الثلاثاء بعمق العلاقات بين بلديهما المتهمين من الغرب بالعمل معا لدعم تدخل موسكو العسكري في أوكرانيا.

وقال لافروف «ندعم كوريا الشمالية على الدوام في الأمم المتحدة ونثمن بشكل كبير موقفكم المشابه في دعم الموقف الروسي، بما في ذلك في القضايا المرتبطة بعمليتنا العسكرية الخاصة في أوكرانيا».

علاقات ثنائية ودية
أما تشوي، فأكدت أن الاجتماع يعد دليلا على أن العلاقات الثنائية «الودية.. تتطور بما يتوافق مع خطط زعيمي البلدين».

وأفادت الولايات المتحدة هذا الشهر بأن روسيا التي تعاني من نقص في الأسلحة بعد عامين على بدء الحرب، هاجمت أوكرانيا بصواريخ حصلت عليها من كوريا الشمالية.

تخضع بيونغ يانغ لسلسلة عقوبات دولية بسبب برامجها للأسلحة الذرية والصواريخ البالستية التي شهدت تقدّما متسارعا في عهد كيم. كذلك، اتّهم حلفاء أوكرانيا كوريا الشمالية بتزويد القوات الروسية مخزونات كبيرة من القذائف المدفعية.

ولفت لافروف إلى أن هدف الاجتماع يتمثل بتقييم وضع الاتفاقيات التي أُبرمت خلال القمة التي استضافتها روسيا بين كيم والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من دون تقديم تفاصيل. ووافق بوتين على دعوة لزيارة كوريا الشمالية لكنه لم يحدد موعدا للقيام بها.

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