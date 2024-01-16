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الجيش الأميركي يصادر مكونات صواريخ إيرانية الصنع موجهة إلى الحوثيين في اليمن

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 16 يناير 2024, 06:12 مساء
الجيش الأميركي يصادر مكونات صواريخ إيرانية الصنع موجهة إلى الحوثيين في اليمن
السفينة التي عثر على متنها على مكونات الصواريخ إيرانية الصنع. (الجيش الأميركي)
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أعلن الجيش الأميركي، اليوم الثلاثاء، مصادرة مكونات صواريخ إيرانية الصنع على متن سفينة في بحر العرب كانت موجهة إلى الحوثيين في اليمن، في أول عملية من نوعها منذ أن بدأ الحوثيون شن هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر أواخر العام 2023 دعمًا لغزة في الحرب التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع المحاصر، بحسب كالة «فرانس برس».

وقالت القيادة العسكرية الأميركية الوسطى «سنتكوم» في بيان «إنها أول عملية مصادرة لأسلحة تقليدية متطورة من مصادر إيرانية للحوثيين منذ بدء الهجمات الحوثية على سفن تجارية في نوفمبر 2023»، مشيرة إلى أن العملية التي نفذتها قوات النخبة في البحرية الأميركية في 11 يناير أدت إلى ضبط أسلحة تتضمن «مكونات صواريخ بالستية وصواريخ كروز».

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