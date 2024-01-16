بكين تعلن استدعاء سفير الفلبين...

أعلنت الصين، الثلاثاء، أنها استدعت سفير الفلبين بسبب تصريحات صادرة عن الرئيس فرديناند ماركوس أكد فيها أنه يتطلع إلى العمل مع الرئيس التايواني المنتخب لاي تشينغ تي.
وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية ماو نينغ في مؤتمر صحفي إن «الجانب الصيني مستاء كثيرا ويعارض ذلك بشدّة... هذا الصباح، استدعى نائب الوزير نونغ رونغ سفير الفليبين لدى الصين... لحث الجانب الفلبيني على تقديم تفسير مسؤول للجانب الصيني»، وفق وكالة «فرانس برس».
لاي: اعلان الاستقلال ليس ضروريا
ويتولى لاي البالغ 64 عاما، منصبه في 20 مايو مع نائبته هسياو بي-خيم، ممثلة تايوان السابقة في الولايات المتحدة. وقد خفف رئيس تايوان المنتخب من حدة موقفه حيال الاستقلال مؤكدا أن اعلان الاستقلال ليس ضروريا إذ ان الجزيرة مستقلة بحكم الأمر الواقع. وكان في السابق يقدم نفسه على أنه «مهندس عملي لاستقلال تايوان».
ووعد الرئيس بأن يكون «إلى جانب الديموقراطية» وأن يواصل «التواصل والتعاون مع الصين» أول شرك تجاري لتايوان البالغ عدد سكانها 23 مليونا والواقعة على بعد مئة كيلومتر من السواحل الصينية. وسيكون لأي نزاع في المضيق الفاصل بينهما تداعيات كارثية على الاقتصاد العالمي إذ أن أكثر من 50 % من الحاويات المنقولة في العالم تمر عبره فيما تنتج تايوان 70 % من شبه الموصلات على الصعيد العالمي.
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