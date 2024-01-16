بكين تعلن استدعاء سفير الفلبين

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الصين، الثلاثاء، أنها استدعت سفير الفلبين بسبب تصريحات صادرة عن الرئيس فرديناند ماركوس أكد فيها أنه يتطلع إلى العمل مع الرئيس التايواني المنتخب لاي تشينغ تي.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية ماو نينغ في مؤتمر صحفي إن «الجانب الصيني مستاء كثيرا ويعارض ذلك بشدّة... هذا الصباح، استدعى نائب الوزير نونغ رونغ سفير الفليبين لدى الصين... لحث الجانب الفلبيني على تقديم تفسير مسؤول للجانب الصيني»، وفق وكالة «فرانس برس».