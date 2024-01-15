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مقتل امرأة وإصابة 12 إسرائيليا في عملية دهس وسط رعنانا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 15 يناير 2024, 03:59 مساء
مقتل امرأة وإصابة 12 إسرائيليا في عملية دهس وسط رعنانا
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أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، إصابة 13 إسرائيليا في عملية دهس بمدينة رعنانا وسط البلاد، وفق وكالة «فرانس برس».

وأوضحت الشرطة في بيان أن مشتبها به من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية قاد مركبة مسروقة ودهس بها عددا من الأشخاص، مما أدى إلى نقل 13 جريحا إلى المستشفيات وقالت خدمة الإسعاف إن أحد الجرحى حالته حرجة.

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وعلى الفور أعلن مستشفى مئير الطبي في كفار سابا وفاة امرأة متأثرة بإصابتها في ما وصفته الشرطة بانه عملية دهس هجومية في رعنانا وسط البلاد.

وقال المستشفى الإسرائيلي إن امرأة مصابة وصلت في حالة حرجة بعد أن صدمتها سيارة وتوفيت متأثرة بجراحها على الرغم من جهودنا لإنقاذها.

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