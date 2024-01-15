هل تشن بريطانيا ضربات أخرى ضد الحوثي؟.. وزير الدفاع يوضح

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس، اليوم الإثنين، إن بريطانيا «ستنتظر وترى» قبل أن تقرر شن ضربات عسكرية جديدة ضد الحوثي من أجل حماية الشحن الدولي.

وقال شابس لـ«سكاي نيوز» ردا على سؤال عما إذا كانت بريطانيا ستنفذ مزيد الضربات «دعونا ننتظر ونرى ما سيحدث، الأمر ليس أننا نريد المشاركة في تحرك بالبحر الأحمر. لكن حرية الملاحة في نهاية المطاف هي حق دولي»، وفق وكالة رويترز.

الضربات الأميركية البريطانية عرقلت ناقلات غاز

في هذه الأثناء، أدى التصعيد في المنطقة إلى عرقلة ما لا يقل عن أربع ناقلات للغاز الطبيعي المسال مطلع الأسبوع بعد أن شنت القوات الأميركية والبريطانية عشرات الضربات الجوية على جماعة الحوثي.

ووفقا لبيانات تتبع السفن من «إل.إس.إي.جي»، جرى تحميل ناقلات الغارية والحويلة والنعمان في رأس لفان في قطر وكان من المفترض أن تتجه إلى قناة السويس لكنها توقفت قبالة ساحل عمان في 14 يناير. وتوقفت الركيات يوم 13 يناير في طريقها بالبحر الأحمر.

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وقال مصدر مطلع على الأمر «إنها فترة توقف للحصول على المشورة الأمنية. إذا ظل المرور (عبر) البحر الأحمر غير آمن فسنمر عبر رأس الرجاء الصالح». وقال المصدر «الأمر لا يتعلق بوقف الإنتاج». ولم يصدر مكتب الإعلام الدولي لدولة قطر أو شركة قطر للطاقة أي تعليق أو تأكيد.

ويتعين على السفن التي تتجنب قناة السويس أن تدور حول القارة الأفريقية من خلال طريق رأس الرجاء الصالح. وشنت القوات الأميركية والبريطانية ضربات عبر الجو والبحر على اليمن الأسبوع الماضي ردا على هجمات نفذتها جماعة الحوثي اليمنية على سفن في البحر الأحمر وهو ممر ملاحي حيوي للتجارة العالمية. وارتفعت أسعار النفط 1% يوم الجمعة عقب الضربات لكنها استقرت اليوم الإثنين مع ترقب المستثمرين لأي انقطاع في إمدادات النفط أو الغاز في الشرق الأوسط.