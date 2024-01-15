رئيس تايوان المنتخب يشكر واشنطن على دعمها القوي

القاهرة - بوابة الوسط

شكر الرئيس التايواني المنتخب لاي تشينغ-تي الولايات المتحدة الإثنين على «دعمها القوي للديمقراطية التايوانية» خلال اجتماعه مع وفد أميركي غير رسمي في تايبيه.

وبعد يومين على انتخابه رئيسا في نهاية حملة اتسمت بضغوط متزايدة من الصين، قال لاي «أنا ممتن للولايات المتحدة لدعمها القوي للديمقراطية التايوانية» معتبرا أن هذا «يظهر الشراكة الوثيقة والقوية بين تايوان والولايات المتحدة»، حسب وكالة «فرانس برس».

شراكة وثيقة بين واشنطن وتايوان

يشار إلى أن الرئيسة التايوانية المنتهية الولاية تساي إينغ-وين، التقت أمس الإثنين وفدا غير رسمي للولايات المتحدة إلى الجزيرة بعد يومين على الانتخابات الرئاسية، قالت خلال لقائه إن هذه الزيارة تشكل رمزا «للشراكة الوثيقة والمتينة» بين واشنطن وبلادها.

وتوجهت الرئيسة إلى الوفد بالقول إن «زيارتكم مهمة جدا لأنها تظهر بشكل كامل دعم الولايات المتحدة للديموقراطية التايوانية وتؤكد الشراكة الوثيقة والمتينة بين تايوان والولايات المتحدة».

ويضم الوفد مستشار الأمن القومي السابق ستيفن هادلي ونائب وزير الخارجية السابق جيمس شتاينبرغ ورئيسة المعهد الأميركي في تايوان لورا روزنبرغر، وفق الوكالة الفرنسية.