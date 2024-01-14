لليوم الثالث على التوالي.. غارات «أميركية - بريطانية» تستهدف الحديدة غرب اليمن

القاهرة - بوابة الوسط

استهدفت غارات «أميركية - بريطانية» جديدة مدينة الحديدة في غرب اليمن، وفق ما أفاد إعلام تابع للحوثيين الأحد، وذلك لليوم الثالث على التوالي.

وأفاد موقع «أنصار الله»، التسمية الرسمية للحوثيين، عن «غارات جوية لطيران العدوان الأميركي البريطاني على الحديدة».

ضربات جوية بـ73 غارة استهدفت العاصمة صنعاء

وأشارت قناة «المسيرة» اليمنية إلى أن تحالف «العدوان الأميركي البريطاني» شن، يوم الجمعة الماضي ضربات جوية بـ73 غارة استهدفت العاصمة صنعاء ومحافظات الحديدة وتعز وحجة وصعدة، فيما شن أمس السبت غارة جوية على قاعدة الديلمي بالعاصمة صنعاء.

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القصف الغربي فرصة للحوثي

وبينما استهدفت الغارات الجوية عشرات الأهداف التابعة لجماعة الحوثي، توعد الناطق العسكري باسم الجماعة، يحيى سريع، بالاستمرار في مهاجمة السفن الحربية والتجارية المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي في البحر الأحمر. وقال: «العملية التي طال التهديد بها لن تمر دون رد، ولن تردعنا عن مواصلة استهداف السفن التجارية والحربية».

استهدفت ضربة جديدة أمس السبت موقعًا عسكريًا للحوثيين في الحديدة بغرب اليمن ردًا على صاروخ أطلق منها باتجاه البحر الأحمر، وفق ما أفاد مصدران أمني وعسكري في صفوف الحوثيين.

وقال مصدر عسكري حوثي في الحديدة لم يكشف عن اسمه لـ«فرانس برس»: «جرى ضرب الموقع الذي انطلق منه قبل قليل صاروخ حوثي على أطراف مدينة الحديدة باتجاه البحر الأحمر». وأضاف «لم يعرف ما إذا كان القصف من البحر أم غارة». وأكد مصدر أمني في شرطة الحديدة دون الكشف عن هويته، حصول الضربة الجديدة.

عشرات الضربات الأميركية والبريطانية

ونفذت الولايات المتحدة فجر السبت ضربة جديدة ضد قوات الحوثي اليمنية بعد أن تعهدت إدارة الرئيس جو بايدن بحماية الملاحة في البحر الأحمر، وجاءت الضربة التي قالت الولايات المتحدة إنها استهدفت موقعًا للرادار بعد يوم من تعرض منشآت للجماعة لعشرات الضربات الأميركية والبريطانية.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في بيان على موقع «إكس» إن مدمرة الصواريخ الموجهة كارني استخدمت صواريخ توماهوك في الضربة اللاحقة التي نُفذت في ساعة مبكرة من اليوم السبت بالتوقيت المحلي «لتقليص قدرة الحوثيين على مهاجمة السفن البحرية بما في ذلك السفن التجارية».