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وزير الخارجية الصيني من مصر: تايوان «لم تكن يوما بلدا».. ولن تكون

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 14 يناير 2024, 03:50 مساء
وزير الخارجية الصيني من مصر: تايوان «لم تكن يوما بلدا».. ولن تكون
وزير الخارجية الصيني وانغ يي ونظيره المصري سامح شكري في القاهرة، 14 يناير 2023. (إكس)
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شدد وزير الخارجية الصيني وانغ يي اليوم الأحد على أن تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي «لم تكن يوماً بلدا» ولن تكون، محذّرا من أي خطوات نحو استقلالها، وذلك غداة انتخابات رئاسية انتهت بفوز مرشح مؤيد للاستقلال.

وقال وانغ خلال مؤتمر صحفي في القاهرة «تايوان لم تكن يوما بلدا. لم تكن كذلك في الماضي، وبالتأكيد لن تكون كذلك في المستقبل».

تحذير صيني من عقوبة قاسبة
وحذّر الوزير الصيني من أنه «في حال فكّر أحد في جزيرة تايوان بالمضي نحو الاستقلال، سيكون ذلك محاولة... لتقسيم الصين، وسيتم بالتأكيد معاقبتهم بشكل قاسٍ من قبل التاريخ والقانون»، مؤكدا أن أي محاولة لذلك ستبلغ «طريقا مسدودا».

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