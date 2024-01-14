وزير الخارجية الصيني من مصر: تايوان «لم تكن يوما بلدا».. ولن تكون

القاهرة - بوابة الوسط

شدد وزير الخارجية الصيني وانغ يي اليوم الأحد على أن تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي «لم تكن يوماً بلدا» ولن تكون، محذّرا من أي خطوات نحو استقلالها، وذلك غداة انتخابات رئاسية انتهت بفوز مرشح مؤيد للاستقلال.

وقال وانغ خلال مؤتمر صحفي في القاهرة «تايوان لم تكن يوما بلدا. لم تكن كذلك في الماضي، وبالتأكيد لن تكون كذلك في المستقبل».