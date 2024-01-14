ثورة بركان جنوب غرب أيسلندا

القاهرة - بوابة الوسط

ثار بركان، يقع شمال بلدة غريندافيك بجنوب غرب أيسلندا، في ساعة مبكرة اليوم الأحد قرب موقع ثوران بركاني في ديسمبر، وفق مكتب الأرصاد الإيسلندي.

وتصاعد النشاط الزلزالي الليلة الماضية، وأجلت السلطات أهالي غريندافيك قرابة الثالثة فجر الأحد (03.00 ت غ)، حسبما ذكرت هيئة البث الأيسلندية العامة (آر يو في)، وفق وكالة «فرانس برس».

أسماك قرب البركان في غريندافيك الأيسلندية

تقع مدينة غريندافيك التي تشتهر بصيد الأسماك، بالقرب من بركان نشط، في شبه جزيرة «ريكيانيس». وقالت الشرطة المحلية، في بيان «على جميع السكان، البالغ عددهم 4 آلاف نسمة، مغادرة جريندافيك بحلول مساء الاثنين، وسيحظر بعد ذلك البقاء في المدينة لمدة ثلاثة أسابيع».

كانت الشرطة قد أمرت، في وقت سابق، بإخلاء البلدة. وقد ثار «تويا»، وهو بركان ذو قمة مسطحة وجوانب شديدة الانحدار، في شهر ديسمبر الماضي، بعد أسابيع من النشاط البركاني.