مصرع أربعة مهاجرين في محاولة عبور بحر المانش

القاهرة - بوابة الوسط

لقي أربعة مهاجرين مصرعهم، الليلة الماضية، وأصيب آخرون بجروح خطيرة بالقرب من شاطئ بلدة «في ويميرو» في منطقة «با دو كاليه» خلال محاولتهم الوصول إلى قارب في بحر المانش بمياه باردة جدا، كما أعلنت البحرية الفرنسية.

وقالت إدارة البحرية لوكالة «فرانس برس»: «حتى الآن نأسف لوفاة أربعة مهاجرين، ونقل مهاجر واحد في حالة طوارئ مطلقة إلى مستشفى بولوني سور مير»، مؤكدة معلومات نشرتها الجريدة اليومية «لا فوا دو نور».

وأوضحت أنه «عند مغادرة قارب الشاطئ، واجه أشخاص صعوبات في البحر للوصول إليه». وبحسب رئيس عمليات الإنقاذ نيكولا لوكليه، فإن الضحايا هم «شباب من الجنسية السورية أو العراقية».

وتعرف القنال بين فرنسا وبريطانيا كواحدة من أكثر ممرات الشحن ازدحامًا في العالم.