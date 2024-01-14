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الصين «تندد بشدة» بالبيان الأميركي حول الانتخابات في تايوان

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 14 يناير 2024, 11:43 صباحا
الصين «تندد بشدة» بالبيان الأميركي حول الانتخابات في تايوان
مبنى وزارة الخارجية الصينية. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلنت الصين، اليوم الأحد، أنها «تندد بشدة» ببيان للولايات المتحدة حول الانتخابات في تايوان، بعد أن هنّأت واشنطن لاي تشينغ-تي، المؤيد للاستقلال، على فوزه في الانتخابات الرئاسية بالجزيرة التي تحظى بحكم ذاتي.

وقالت وزارة الخارجية الصينية إن البيان الأميركي «يرسل إشارة خاطئة جدا إلى القوى الانفصالية المطالبة بـ(استقلال تايوان)»، مضيفة: «إننا نأسف بشدة لذلك، ونعارضه بشدة»، وفق وكالة فرانس برس.

 الصين تصف رئيس تايوان بـ«خطر جسيم»
وفاز لاي تشينغ-تي الذي تصفه الصين بأنه «خطر جسيم» بسبب مواقفه المؤيدة لاستقلال تايوان في الانتخابات الرئاسية التي جرت في الجزيرة، حسب النتائج الرسمية شبه النهائية للاقتراع.

وحصل نائب الرئيس المنتهية ولايته الذي ينتمي إلى الحزب الديمقراطي التقدمي على 40.2% من الأصوات حسب هذه النتائج التي تشمل 98% من مراكز الاقتراع، وفق «فرانس برس».

وتعهد لاي تشينغ-تي بالدفاع عن الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي في مواجهة «الترهيب» الصيني. وقال في كلمة أمام أنصاره «إننا مصممون على حماية تايوان من التهديدات والترهيب المستمر من الصين». وتعهد في الوقت نفسه بالحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان و«مواصلة المبادلات والتعاون مع الصين».

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