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ماكرون يدعو لـ«استئناف» مفاوضات الإفراج عن الأسرى في قطاع غزة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 13 يناير 2024, 10:34 مساء
ماكرون يدعو لـ«استئناف» مفاوضات الإفراج عن الأسرى في قطاع غزة
لحظة تسليم كتائب القسام أسيرة إسرائيلية ضمن الدفعة الخامسة، 28 نوفمبر 2023. (الإنترنت)
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دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت إلى «استئناف» المفاوضات لإطلاق الأسرى الذين ما زالوا محتجزين في قطاع غزة منذ عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر.

وقال ماكرون في كلمة عبر الفيديو بثّت خلال تجمع لأقارب الأسرى في تل أبيب إن «الأمة الفرنسية مصمّمة على أن يتم الإفراج عن كل الذين تم احتجازهم منذ أكتوبر». قائلا: «فرنسا لا تتخلى عن أبنائها. لذلك يجب أن نستأنف مرارا وتكرارا المفاوضات من أجل الإفراج عنهم» بشكل يسمح «بعودتهم جميعا إلى منازلهم بيننا»، بحسب «فرانس برس».

 «لن يجري إطلاق أسرى العدو إلا بشروط المقاومة»
وفي بداية يناير الجاري أكد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية، أنه لن يجري إطلاق الأسرى الإسرائيليين الذين أخذوا من إسرائيل خلال هجوم السابع من أكتوبر الماضي، إلا «بالشروط» التي تحددها الحركة. وقال هنية في خطاب تلفزيوني «لن يجري إطلاق أسرى العدو إلا بشروط المقاومة».

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ونشرت كتائب الشهيد عزالدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، اليوم السبت، رسالة مصورة موجهة لعائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لديها بعنوان «الوقت ينفد».

نتنياهو وحكومته غير مهتمين بعودة أبنائكم
وقالت القسام في رسالتها إن 10 سنوات مرت على أسر 4 جنود إسرائيليين في قطاع غزة عام 2014، وهم هدار غولدن، وشاؤول آرون، وأفيرا منغستو، وهشام السيد. وأضافت الرسالة «في عام 2014 أهملت حكومة بنيامين نتنياهو أبناءكم ولم تعدهم، وللأسف انقطع الاتصال بالخلية المسؤولة عنهم».

وتابعت «يوم 7 أكتوبر 2023 أسرنا عشرات الجنود الإسرائيليين، وما زال الاتصال بأيدينا». وختمت القسام رسالتها «في الماضي والآن مرة أخرى نتنياهو وحكومته غير مهتمين بعودة أبنائكم وأحبائكم.. لا تنسوا.. الوقت يمضي ويتلاشى».

ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بثت كتائب القسام عدة مقاطع فيديو تضمنت رسائل تحذير موجهة إلى عائلات جنود الاحتلال الإسرائيلي المحتجزين في قطاع غزة، بأن رئيس وزرائهم نتنياهو لا يأبه لحياة ذويهم، ويريد أن يذوقوا ما ذاقه بموت أخيه يوناتان الذي قتل في محاولة لتحرير «رهائن» طائرة مخطوفة في عنتيبي بأوغندا عام 1976.

 

 

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