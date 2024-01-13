موقع أميركي يرصد ضعف حجة الاحتلال الإسرائيلي وأداء جنوب أفريقيا القوي أمام «العدل الدولية»

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

تابع موقع «إنترسبت» الأميركي جلسات الاستماع التي عقدتها محكمة العدل في قضية اتهام الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب إبادة جماعية في غزة، مشيرا إلى الأداء القوي الذي قدمته جنوب أفريقيا صاحبة الدعوى أمام ادعاء ضعيف من الاحتلال دفعه إلى تبني ما وصفه الموقع بـ«الحقائق البديلة».

ورأى الموقع الأميركي في تقرير نشره أمس الجمعة أن «دفاع إسرائيل جاء على النقيض من جنوب أفريقيا، وكان ضعيفا في تقديم الحقائق الموثقة على القدر الذي قدمت فيه بريتوريا حقائق قوية».

وسخر التقرير من الادعاءات الإسرائيلية بأن حجم الدمار الذي لحق بالبنية التحتية في غزة كان بسبب «تفخيخ المباني على يد حماس»، معتبرا تلك الادعاءات «مثيرة للسخرية، ليس فقط نظرًا لحجم القصف الإسرائيلي لأحياء بأكملها، ولكن أيضًا لأن الجنود الإسرائيليين نشروا مقاطع فيديو تكشف ممارساتهم في القطاع».

ادعاءات إسرائيلية كاذبة

وفند دفاع جنوب أفريقيا كذب الادعاءات الإسرائيلية بشأن الحجم الهائل للضحايا من المدنيين بسبب الحرب، إذ يدعي الاحتلال أن «موظفي الأمم المتحدة والصحفيين الذين قُتلوا بسبب الحرب من عملاء حماس السريين».

وأقر الدفاع الإسرائيلي بمقتل مدنيين بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية. كما أقر بأن «النزاع المسلح، حتى عندما يكون مبررا وقانونيا، يكلف كثير الأرواح». وعوضا عن تبرير العدد الهائل من الضحايا من سكان غزة، ركز دفاع الاحتلال على أن محكمة العدل الدولية ليست المكان المناسب لمراجعة الحرب في غزة.

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وتهكم تقرير «ذا إنترسبت» على ما ذكره دفاع الاحتلال بشأن «أن أحداث يوم السابع من أكتوبر هي الإبادة الجماعية الحقيقية». وقال: «بالنظر إلى محصلة الضحايا من المدنيين التي أسقطتها إسرائيل في غزة، التي تخطت 23 ألف ضحية، فإن هذا يعد تصريحا صادما، وتفيد الأرقام الإسرائيلية بأن 1200 إسرائيلي قُتلوا، بينهم 271 جنديا و57 شرطيا و38 من عناصر الأمن. كما لم تعلن تل أبيب أعداد الذي قُتلوا بسبب النيران الصديقة يوم السابع من أكتوبر».

وأبرز التقرير أن فريق الدفاع الإسرائيلي استغرق وقتا طويلا في الهجوم على جنوب أفريقيا صاحبة الدعوى أمام محكمة العدل الدولية، عوضا عن تبرير عملياته العسكرية في القطاع، زاعما أنها «الذراع القانونية لحماس، وأنها فشلت في اتباع الإجراءات المقررة لتقديم تهمة الإبادة الجماعية لحساب طرف ثالث».

ولم تفلح الحجج التي قدمها الدفاع الإسرائيلي، حسب «ذا إنترسبت» في تبرير التصريحات المحرضة للمسؤولين الإسرائيليين بمن فيهم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت بأن «العملية العسكرية ضد حيوانات بشرية».

الاحتلال يفشل في تبرير جرائمه في غزة

وقال التقرير الأميركي: «كل الكلمات التي قدمها فريق الدفاع الإسرائيلي لا تمحو الأفعال التي شاهدها العالم أجمع بشكل يومي لأكثر من ثلاثة أشهر. وبدون أي شعور بالخجل، وصف الفريق تصريحات إسرائيل التي تأمر الفلسطينيين في غزة بإخلاء منازلهم على الفور بأنها لفتة إنسانية». وأكدت جنوب أفريقيا أن أمر الإخلاء لأكثر من مليون شخص خلال مهلة قصيرة عمل من أعمال الإبادة الجماعية في حد ذاته.

وفي المجمل، لفت تقرير «ذا إنترسبت» إلى أن فريق الدفاع الإسرائيلي على عكس فريق جنوب أفريقيا استغرق وقتا طويلا في الجدال بأن جيش الاحتلال يعمل وفق القوانين الدولية، ووجه الاتهامات لـ«حماس» باستخدام المستشفيات والمنشآت المدنية في إدارة مراكز عملياتية، وهي ادعاءات لم تثبتها «إسرائيل» في السابق، حسب تقارير إعلام أميركية.

كما تجاهل الفريق الإسرائيلي تعمد سلطات الاحتلال قطع الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة، وتعمدها مرارا وتكرارا قصف المناطق الآمنة التي أمر سكان غزة بالتوجه إليها. كما قصف عدة مرات الممرات الآمنة في شمال ووسط القطاع.

دعاية إسرائيلية بالية

ولجأ فريق الدفاع الإسرائيلي، حسب التقرير، إلى استخدام «كتاب الدعاية البالية الذي استخدمه نتانياهو مرارا، حيث قارن الحرب في غزة بالحرب العالمية الثانية»، حيث زعم أن «المحكمة الدولية، التي ستأمر إسرائيل بوقف العمليات في غزة، ستكون أشبه بمحكمة أقيمت في الأربعينات من القرن الماضي، وأجبرت الحلفاء في الحرب العالمية الثانية على الاستسلام لقوى المحور في أوروبا».

وقال «ذا إنترسبت» إن «إسرائيل لم تقدم أي حجج للدفاع عن سلوكها في غزة، وهو ما لم تعلنه هي ومؤيدوها في إدارة بايدن في هذا الشأن بشكل متكرر في وسائل الإعلام خلال الأشهر الثلاثة الماضية كجزء من حملتها الدعائية لاستهداف المحكمة، وهو تبرير ما لا مبرر له. وفي كل يوم يمر، سيموت المزيد من الفلسطينيين على أيدي الذخائر الأميركية التي تطلقها القوات الإسرائيلية، وسوف يتدهور الوضع الإنساني المتردي بالفعل».

وخلص التقرير إلى أنه «إذا اتخذت المحكمة جانب إسرائيل، ورفضت ادعاءات جنوب أفريقيا، فسوف تشير إسرائيل إلى ذلك كدليل على عدالة قضيتها. وإذا وافق القضاة على طلب جنوب أفريقيا إصدار أمر بوقف الهجمات العسكرية الإسرائيلية، فسوف يُطرح السؤال حول ما إذا كانت إسرائيل ورعاتها في واشنطن العاصمة سيحترمون القانون الدولي. وإذا كان التاريخ يقدم أي فكرة عن هذه المسألة، فإن المستقبل يظل قاتما بالنسبة للفلسطينيين في غزة».

ودانت منظمات الإغاثة الدولية والأمم المتحدة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، الاحتلال الإسرائيلي المسيطر الفعلي على أي شيء يدخل أو يخرج من غزة، واتهمته بمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع. ومنذ أسبوع واحد، أكد مسؤولو الأمم المتحدة أن الاحتلال يمنعهم من توصيل المساعدات الإنسانية إلى شمال القطاع، حيث توجد «تحديات لا يمكن التغلب عليها أمام توصيل المساعدات»، حسب وصفهم.