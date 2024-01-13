  • Alwasat News
Atwasat

بايدن بعد فوز لاي تشينغ-تي: واشنطن «لا تدعم استقلال» تايوان

القاهرة - بوابة الوسط السبت 13 يناير 2024, 05:53 مساء
بايدن بعد فوز لاي تشينغ-تي: واشنطن «لا تدعم استقلال» تايوان
مرشّح الحزب الديمقراطي التقدمي المؤيد للاستقلال لاي تشينغ-تي. (الإنترنت)
alwasat radio

قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن الولايات المتحدة لا تدعم استقلال تايوان، وذلك بعد انتخابات نظّمت السبت في الجزيرة المتمتّعة بحكم ذاتي وتعتبرها الصين جزءا لا يتجزّأ من أراضيها.

وبعدما سأله مراسلون عن موقف واشنطن حيال تايوان حيث فاز بالرئاسة مرشّح الحزب الديمقراطي التقدمي المؤيد للاستقلال لاي تشينغ-تي، قال بايدن «نحن لا ندعم الاستقلال»، بحسب «فرانس برس».

من جانبها وجّهت الصين انتقادات للرئيس المنتخب لتايوان لاي تشينغ-تي بعد فوزه في الانتخابات، وتعهّدت عدم التسامح مع أي «أنشطة انفصالية» في الجزيرة المتمتعة بحكم ذاتي والتي تعتبرها جزءا لا يتجزّأ من أراضيها.

 مبدأ الصين الواحدة
وقال الناطق باسم المكتب الصيني المسؤول عن العلاقات مع تايوان تشين بينهوا في بيان أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة «نحن ملتزمون بتوافق العام 1992 الذي يكرّس مبدأ الصين الواحدة ونعارض بشدة الأنشطة الانفصالية الرامية إلى «استقلال تايوان وكذلك التدخل الأجنبي».

فاز لاي تشينغ-تي الذي تصفه الصين بأنه «خطر جسيم» بسبب مواقفه المؤيدة لاستقلال تايوان في الانتخابات الرئاسية التي جرت في الجزيرة السبت، حسب النتائج الرسمية شبه النهائية للاقتراع.

-  المرشح المؤيد لاستقلال تايوان يفوز بالانتخابات الرئاسية بنسبة 40% من الأصوات
-  بكين: المرشح الأوفر حظا في انتخابات تايوان الرئاسية يشكّل خطرا جسيما
-  بكين تدعو واشنطن إلى وقف استفزازاتها في بحر الصين الجنوبي.. وتؤكد عدم تنازلها في مسألة تايوان

وحصل نائب الرئيس المنتهية ولايته الذي ينتمي إلى الحزب الديمقراطي التقدمي على 40.2% من الأصوات حسب هذه النتائج التي تشمل 98% من مراكز الاقتراع، وفق «فرانس برس».

وتعهد لاي تشينغ-تي بالدفاع عن الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي في مواجهة «الترهيب» الصيني. وقال في كلمة أمام أنصاره «إننا مصممون على حماية تايوان من التهديدات والترهيب المستمر من الصين». وتعهد في الوقت نفسه بالحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان و«مواصلة المبادلات والتعاون مع الصين».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الاحتياطي الفدرالي الأميركي يسجل في 2023 أكبر خسارة في تاريخه

الاحتياطي الفدرالي الأميركي يسجل في 2023 أكبر خسارة في تاريخه
كاريكاتير خيري - «طاولة خماسية» بين قادة الأطراف الرئيسية لحل الأزمة الليبية

كاريكاتير خيري - «طاولة خماسية» بين قادة الأطراف الرئيسية لحل الأزمة الليبية
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: فرحة فضية السلة ولكن!

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: فرحة فضية السلة ولكن!
«السري» يذكر الجمهور الليبي بالمحترف الراحل «بزيو».. ويطالب بالمشاركة في تشييع جثمانه

«السري» يذكر الجمهور الليبي بالمحترف الراحل «بزيو».. ويطالب بالمشاركة في تشييع ...
«هوندا» تكشف تصميم السيارات المستقبلية في معرض لاس فيغاس

«هوندا» تكشف تصميم السيارات المستقبلية في معرض لاس فيغاس
الحكم على ترامب بدفع 400 ألف دولار لـ«نيويورك تايمز»

الحكم على ترامب بدفع 400 ألف دولار لـ«نيويورك تايمز»
«أمم أفريقيا 34» تنطلق اليوم بمشاركة 24 فريقا في ست مجموعات

«أمم أفريقيا 34» تنطلق اليوم بمشاركة 24 فريقا في ست مجموعات
«زامبراتيا».. أقدم قارب مخيط في البحر الأبيض المتوسط يولد من جديد

«زامبراتيا».. أقدم قارب مخيط في البحر الأبيض المتوسط يولد من جديد
اكسسوارات توفر لمستخدميها «قوى خارقة» خلال معرض لاس فيغاس للإلكترونيات

اكسسوارات توفر لمستخدميها «قوى خارقة» خلال معرض لاس فيغاس للإلكترونيات
شاهد.. سجال بين محللي برنامج «في التسعين» حول توقف «دورينا» ومعسكر المنتخب

شاهد.. سجال بين محللي برنامج «في التسعين» حول توقف «دورينا» ومعسكر المنتخب
«الرمل يغادره النخيل» إصدار جديد للكاتب والمؤرخ سالم الكبتي

«الرمل يغادره النخيل» إصدار جديد للكاتب والمؤرخ سالم الكبتي
تقرير أوروبي يدعو إلى دعم مبادرة السنوسي للحوار في ليبيا

تقرير أوروبي يدعو إلى دعم مبادرة السنوسي للحوار في ليبيا
الرأس الأخضر ثالث بلد أفريقي يقضي على الملاريا

الرأس الأخضر ثالث بلد أفريقي يقضي على الملاريا
ميسي يعلق على مواجهته رونالدو في السعودية

ميسي يعلق على مواجهته رونالدو في السعودية
بارتفاع 11.8%.. إنتاج ليبيا من النفط يتجاوز 432 مليون برميل خلال 2023

بارتفاع 11.8%.. إنتاج ليبيا من النفط يتجاوز 432 مليون برميل خلال 2023
جريدة «الوسط»: رفع الدعم السلعي في مواجهة رد فعل الشارع

جريدة «الوسط»: رفع الدعم السلعي في مواجهة رد فعل الشارع
ماذا استهدفت الضربات الأميركية في اليمن؟.. أوستن يجيب

ماذا استهدفت الضربات الأميركية في اليمن؟.. أوستن يجيب
اقتراح بإنشاء خط غاز بين نيجيريا وأوروبا مرورا بليبيا

اقتراح بإنشاء خط غاز بين نيجيريا وأوروبا مرورا بليبيا
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
بايدن: واشنطن سترد إذا واصل الحوثيون سلوكهم «غير المقبول»
بايدن: واشنطن سترد إذا واصل الحوثيون سلوكهم «غير المقبول»
بايدن: وزير الدفاع أخطأ بالتكتم على دخوله المستشفى
بايدن: وزير الدفاع أخطأ بالتكتم على دخوله المستشفى
روسيا تدين الهجمات الأميركية والبريطانية على اليمن: عدوان سافر
روسيا تدين الهجمات الأميركية والبريطانية على اليمن: عدوان سافر
10 قتلى بحادث منجم في الصين
10 قتلى بحادث منجم في الصين
كييف: روسيا أطلقت 40 صاروخا ومسيّرة على أوكرانيا
كييف: روسيا أطلقت 40 صاروخا ومسيّرة على أوكرانيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
زيلينسكي يعد بـ«تدمير» القوات الروسية في العام 2024
زيلينسكي يعد بـ«تدمير» القوات الروسية في العام 2024...
توني بلير «يكذب» تقرير «القناة 12» الإسرائيلية
توني بلير «يكذب» تقرير «القناة 12» الإسرائيلية...
جيش الاحتلال يعلن مقتل 9 من جنوده وضباطه في غزة خلال 24 ساعة
جيش الاحتلال يعلن مقتل 9 من جنوده وضباطه في غزة خلال 24 ساعة...
شاهد.. طعن زعيم المعارضة الكورية الجنوبية في رقبته
شاهد.. طعن زعيم المعارضة الكورية الجنوبية في رقبته...
إغلاق طرق سريعة رئيسية قرب مركز زلزال اليابان (فيديو)
إغلاق طرق سريعة رئيسية قرب مركز زلزال اليابان (فيديو)...
المزيد
موقع أميركي يرصد ضعف حجة الاحتلال الإسرائيلي وأداء جنوب أفريقيا القوي أمام «العدل الدولية»
موقع أميركي يرصد ضعف حجة الاحتلال الإسرائيلي وأداء جنوب ......
بايدن بعد فوز لاي تشينغ-تي: واشنطن «لا تدعم استقلال» تايوان
بايدن بعد فوز لاي تشينغ-تي: واشنطن «لا تدعم استقلال» تايوان...
المرشح المؤيد لاستقلال تايوان يفوز بالانتخابات الرئاسية بنسبة 40% من الأصوات
المرشح المؤيد لاستقلال تايوان يفوز بالانتخابات الرئاسية ......
كييف: روسيا أطلقت 40 صاروخا ومسيّرة على أوكرانيا
كييف: روسيا أطلقت 40 صاروخا ومسيّرة على أوكرانيا...
10 قتلى بحادث منجم في الصين
10 قتلى بحادث منجم في الصين...
المزيد