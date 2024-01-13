بايدن بعد فوز لاي تشينغ-تي: واشنطن «لا تدعم استقلال» تايوان

القاهرة - بوابة الوسط

قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن الولايات المتحدة لا تدعم استقلال تايوان، وذلك بعد انتخابات نظّمت السبت في الجزيرة المتمتّعة بحكم ذاتي وتعتبرها الصين جزءا لا يتجزّأ من أراضيها.

وبعدما سأله مراسلون عن موقف واشنطن حيال تايوان حيث فاز بالرئاسة مرشّح الحزب الديمقراطي التقدمي المؤيد للاستقلال لاي تشينغ-تي، قال بايدن «نحن لا ندعم الاستقلال»، بحسب «فرانس برس».

من جانبها وجّهت الصين انتقادات للرئيس المنتخب لتايوان لاي تشينغ-تي بعد فوزه في الانتخابات، وتعهّدت عدم التسامح مع أي «أنشطة انفصالية» في الجزيرة المتمتعة بحكم ذاتي والتي تعتبرها جزءا لا يتجزّأ من أراضيها.

مبدأ الصين الواحدة

وقال الناطق باسم المكتب الصيني المسؤول عن العلاقات مع تايوان تشين بينهوا في بيان أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة «نحن ملتزمون بتوافق العام 1992 الذي يكرّس مبدأ الصين الواحدة ونعارض بشدة الأنشطة الانفصالية الرامية إلى «استقلال تايوان وكذلك التدخل الأجنبي».

فاز لاي تشينغ-تي الذي تصفه الصين بأنه «خطر جسيم» بسبب مواقفه المؤيدة لاستقلال تايوان في الانتخابات الرئاسية التي جرت في الجزيرة السبت، حسب النتائج الرسمية شبه النهائية للاقتراع.

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وحصل نائب الرئيس المنتهية ولايته الذي ينتمي إلى الحزب الديمقراطي التقدمي على 40.2% من الأصوات حسب هذه النتائج التي تشمل 98% من مراكز الاقتراع، وفق «فرانس برس».

وتعهد لاي تشينغ-تي بالدفاع عن الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي في مواجهة «الترهيب» الصيني. وقال في كلمة أمام أنصاره «إننا مصممون على حماية تايوان من التهديدات والترهيب المستمر من الصين». وتعهد في الوقت نفسه بالحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان و«مواصلة المبادلات والتعاون مع الصين».