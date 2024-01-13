بايدن: وزير الدفاع أخطأ بالتكتم على دخوله المستشفى

القاهرة - بوابة الوسط

أقرّ الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الجمعة بأن وزير دفاعه أخطأ بالتكتم على دخوله المستشفى، لكنّه أكّد أن لويد أوستن سيبقى في منصبه.

ورد بايدن بـ«نعم» على مراسل سأله عمّا إذا وزير الدفاع أخطأ التقدير بعدم إبلاغه بالأمر، مؤكدا أنه لا زال يضع ثقته في الوزير، وفق وكالة «فرانس برس».

وأعلن البنتاغون الثلاثاء الماضي أن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن يخضع للعلاج إثر إصابته بسرطان البروستات، بعدما واجه انتقادات لتأخره أيامًا عدة قبل إبلاغ البيت الأبيض بدخوله المستشفى.

وقال البنتاغون إن إصابة أوستن «بسرطان البروستات اكتُشفت باكرًا وكان تشخيصه ممتازًا»، لكن تعيَّن لاحقًا إعادة إدخاله إلى قسم العناية المركزة بسبب «مضاعفات» بينها شعوره بالغثيان وبآلام حادة في البطن والورك والساق.

وغادر أوستن، الثلاثاء، قسم العناية المركزة، لكنه بقي تحت الإشراف في مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني في ماريلاند.