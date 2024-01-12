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بعد الضربات على اليمن.. إردوغان يتهم الغرب بالرغبة في «حمام دم» بالبحر الأحمر

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 12 يناير 2024, 01:54 مساء
بعد الضربات على اليمن.. إردوغان يتهم الغرب بالرغبة في «حمام دم» بالبحر الأحمر
إردوغان. (أرشيفية: الإنترنت)
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اتهم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الجمعة، الغرب بالرغبة في «إحداث حمام دم في البحر الأحمر» وذلك بعض ضربات أميركية وبريطانية على مدن في اليمن.

وقال الرئيس التركي إن «كل هذه التصرفات تشكل استخداما غير متناسب للقوة»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وأقر الرئيس الأميركي جو بايدن بتنفيذ القوات الأميركية والبريطانية «بنجاح ضربات ضد عدد من الأهداف» الحوثية. وأوضح أن الضربات على الحوثيين نُفذت «بدعم» من أستراليا والبحرين وكندا وهولندا، وتابع في بيان: «لن نتردد في إصدار أمر باتخاذ مزيد الإجراءات» إذا لزم الأمر.

الحوثيون: سنواصل استهداف السفن المرتبطة بـ«إسرائيل»
وردًا على ذلك، أكد الناطق باسم الحوثيين محمد عبدالسلام، الجمعة، أنهم سيواصلون استهداف السفن المرتبطة بـ«إسرائيل» في البحر الأحمر رغم الضربات الجوية الأميركية والبريطانية.

وقال في منشور على منصة «إكس»: «نؤكد أنه لا مبرر أبدا لهذا العدوان على اليمن، فلم يكن من خطر على الملاحة الدولية في البحر الأحمر والعربي، والاستهداف كان وسيبقى يطال السفن الإسرائيلية أو تلك المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة»، وفق الوكالة الفرنسية.

بدوره أعلن الناطق العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع مقتل خمسة أشخاص وإصابة ستة آخرين جراء الضربات الأميركية البريطانية على اليمن.

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