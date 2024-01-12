إيران تدين الضربات الأميركية والبريطانية على اليمن

القاهرة - بوابة الوسط

نددت إيران، الجمعة، بالضربات الأميركية والبريطانية على أهداف تابعة للحوثيين في اليمن، معتبرة أنها «عمل تعسفي وانتهاك» للقانون الدولي.

ودان الناطق باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني «بشدة الاعتداءات الأميركية والبريطانية على عدة مدن يمنية»، وفق وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن القوات الأميركية والبريطانية «نفذت بنجاح ضربات ضد عدد من الأهداف» الحوثية. وأضاف إن الضربات على الحوثيين نُفذت «بدعم» من أستراليا والبحرين وكندا وهولندا، وتابع في بيان: «لن نتردد في إصدار أمر باتخاذ مزيد من الإجراءات» إذا لزم الأمر.

ماذا استهدفت الضربات الأميركية في اليمن؟

إلى ذلك، أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أن الضربات الأميركية والبريطانيّة ضد الحوثيّين في اليمن استهدفت أجهزة رادار وبنى تحتية لمسيرات وصواريخ.

وقال أوستن في بيان إن «هذه العمليّة تستهدف تعطيل وإضعاف قدرة الحوثيين على تعريض البحارة للخطر وتهديد التجارة الدولية في أحد أهم الممرّات البحريّة في العالم»، وفق «فرانس برس».

الحوثيون: سنواصل استهداف السفن المرتبطة بـ«إسرائيل»

بدوره، أكد الناطق باسم الحوثيين محمد عبدالسلام، الجمعة، أنهم سيواصلون استهداف السفن المرتبطة بـ«إسرائيل» في البحر الأحمر رغم الضربات الجوية الأميركية والبريطانية.

وقال في منشور على منصة «إكس»: «نؤكد أنه لا مبرر أبدا لهذا العدوان على اليمن، فلم يكن من خطر على الملاحة الدولية في البحر الأحمر والعربي، والاستهداف كان وسيبقى يطال السفن الإسرائيلية أو تلك المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة»، وفق الوكالة الفرنسية.