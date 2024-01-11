البحرية الإيرانية تصادر ناقلة نفط أميركية في بحر عُمان

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت البحرية الإيرانية، اليوم الخميس، أنها صادرت ناقلة نفط في بحر عُمان بناء على «أمر قضائي»، وفق ما نقلته وكالة «فرانس برس» عن إعلام رسمي في طهران.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية «إرنا» أن «القوات البحرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية أوقفت ناقلة نفط أميركية في مياه بحر عمان بأمر قضائي»، مشيرة إلى أن الناقلة تدعى «سويز راجان» و«سرقت شحنة نفط تابعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية بتوجيه من الولايات المتحدة».

وأضافت الوكالة الإيرانية أن الناقلة الإيرانية أعيد تسميتها إلى «Nicholas ST».

وأفادت وكالتا أمن بحري بريطانيتان صباحا بأن مسلّحين صعدوا إلى متن سفينة في خليج عُمان على مقربة من إيران ثم فقد الاتصال بها. فيما قالت شركة «إمباير نافيغايشن» اليونانية إن ناقلة النفط تابعة لها.