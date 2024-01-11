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شاهد.. «العدل الدولية» تبدأ محاكمة «إسرائيل» في دعوى الإبادة الجماعية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 11 يناير 2024, 11:04 صباحا
شاهد.. «العدل الدولية» تبدأ محاكمة «إسرائيل» في دعوى الإبادة الجماعية
محكمة العدل الدولية. (أرشيفية: الإنترنت)
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بدأت محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الخميس، النظر في دعوى جنوب أفريقيا ضد «إسرائيل» التي تتهمها فيها بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في غزة مع دخول عدوانها على القطاع شهره الرابع.

ووصفت جنوب أفريقيا ما يحصل في القطاع بالإبادة ولذلك قدمت إلى المحكمة ملفًا قانونيا من 84 صفحة يقول إن «أفعال إسرائيل تحمل طابع الإبادة لأنها تهدف إلى الدمار بجزء كبير» من الفلسطينيين في غزة، وفق شبكة «بي بي سي».

وحسب الحجج المُقدمة في الملف، فإن أعمال الإبادة المذكورة تشمل قتل الفلسطينيين، والتسبُّب بضرر جسدي ونفسي خطير وتعمد خلق ظروف تهدف إلى «تحقيق تدميرهم الجسدي كمجموعة». كذلك يرد في الملف أن هناك تصريحات علنية لمسؤولين إسرائيليين تعبر عن نية بالإبادة.

«ملف شامل للغاية»
وقالت المُحاضرة في القانون في جامعة جنوب أستراليا جولييت ماكنتاير لـ«بي بي سي» إن ملف جنوب أفريقيا «شامل للغاية وقد جرت صياغته بعناية مطلقة».

وأضافت أن الملف «يسعى للرد على كل حجة محتملة من إسرائيل (...) ومعالجة أي ادعاء قد يشكك في اختصاص المحكمة. وتقول جنوب أفريقيا إنها طرحت الموضوع مع إسرائيل في منتديات مختلفة قبل رفع القضية».

وأعلنت جنوب أفريقيا عن الفريق القانوني الذي سيمثلها، ويضم عددا من المحامين والخبراء القانونيين، في مقدمتهم جون دوغار، وهو محام وأحد أبرز خبراء القانون الدولي في البلاد، وكان مقررا خاصا للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية، وعمل قاضيا في محكمة العدل الدولية سابقا.

«إسرائيل» في قفص الاتهام
وقال الناطق باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي إن «إسرائيل» ستدافع عن نفسها في هذه القضية. وحتى الآن، عرف من فريق الدفاع عن إسرائيل مالكولم شو، وهو محام وأكاديمي بريطاني، وعمل مستشارا قانونيا لـ«إسرائيل» في السابق، ومثل عددا من الدول في ملفات قضائية.

وقالت المحامية اللبنانية السابقة في المحكمة الجنائية الدولية ديالا شحادة لـ«بي بي سي»: «إن إسرائيل قررت المثول أمام المحكمة لأنها من الأطراف الموقعة على اتفاقية الإبادة الجماعية الصادرة عن الأمم المتحدة العام 1948، وبالتالي لا يمكنها تجاهل الدعوى، أو المخاطرة بصدور حكم غيابي بحقها».

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جدول مجريات الجلسات الأولى للمحكمة
إلى جانب دعوى اتهام «إسرائيل» بارتكاب إبادة جماعية، تطلب جنوب أفريقيا من محكمة العدل الدولية اتخاذ تدابير موقتة، عبر الطلب من «إسرائيل» بوقف جميع العمليات العسكرية في غزة. هذا إجراء عاجل، لذلك ستنظر فيه المحكمة أولا.

وقالت ديالا شحادة: «سيكون على المحكمة في البداية تحديد مواعيد بدء المحاكمة وأيضا مواعيد البت بطلب التدابير الموقتة لحماية الحقوق التي تقدمت بها جنوب أفريقيا مثل وقف الأعمال العسكرية، والسماح بعودة النازحين قسريا إلى بيوتهم في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية فورا».

ونشرت محكمة العدل الدولية عبر حسابها الرسمي على منصة «أكس» جدول مجريات الجلسات الأولى لمناقشة «التدابير الموقتة» إذ سيستمع القضاة لمرافعة جنوب أفريقيا اليوم، ولمرافعة «إسرائيل» غدًا، حيث سيتاح للطرفين تقديم ملفاتهم.

وأشار بيان المحكمة إلى أن «إسرائيل» طلبت تمديد مدة المرافعات الشفاهية العلنية الأولى لمدة ساعة إضافية، على أن تبدأ الجلسات في العاشرة صباحا بتوقيت لاهاي، وتنقل عبر البث المباشر لموقع الأمم المتحدة.

ما هو تعريف الإبادة؟
وحسب اتفاقية «منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها»، الصادرة عن الأمم المتحدة العام 1948، تعني الإبادة ارتكاب أعمال بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية.

وتشمل تلك الأعمال: «قتل أعضاء من الجماعة، إلحاق أذى بدني أو نفسي خطير بأعضاء من الجماعة، إخضاع الجماعة، عمدا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا، فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة ونقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلى جماعة أخرى».

وتعد الإبادة الجماعية من أكثر الجرائم الدولية صعوبة في الإثبات.

وقالت ديالا شحادة إن «الأهم من إثبات الإبادة، ثبوت نية الإبادة، وذلك ما يتضمنه ملف جنوب أفريقيا، إذ يوثق خطابات علنية لمسؤولين إسرائيليين دعت لمسح غزة وقتل الفلسطينيين. وحسب الاتفاقية الدولية، فإن الإبادة الجماعية لا تعني أفعال القتل فحسب، بل اضطهاد جماعة وتجويعها وحرمانها من الخدمات الأساسية».

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