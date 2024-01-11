بكين تدعو واشنطن إلى «عدم التدخل» في انتخابات تايوان

القاهرة - بوابة الوسط

دعت الصين، الخميس، الولايات المتحدة إلى «الامتناع عن التدخل» في الانتخابات في تايوان مشددة على أنها «تعارض بقوة» الزيارات الرسمية بين الجزيرة التي تمتع بحكم ذاتي والولايات المتحدة.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، الخميس، إن واشنطن يجب أن «تمتنع عن التدخل في انتخابات منطقة تايوان بأي شكل من الأشكال لتجنب إلحاق ضرر خطر في العلاقات الصينية-الأميركية»، وفق ما نقلت عنها وكالة «فرانس برس».

وشددت على أن «الصين تعارض على الدوام أي شكل من أشكال التبادل الرسمي بين الولايات المتحدة وتايوان» بعدما أعلنت الولايات المتحدة أنها سترسل وفدا إثر الاقتراع هذا الأسبوع.