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مرشح جمهوري مناهض لترامب ينسحب من السباق الرئاسي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 11 يناير 2024, 09:30 صباحا
مرشح جمهوري مناهض لترامب ينسحب من السباق الرئاسي
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أعلن كريس كريستي، المرشح الوحيد في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري المناهض علانية للرئيس السابق دونالد ترامب، انسحابه من السباق الرئاسي في ظل شعبيته المتواضعة في استطلاعات الرأي.

وأتت هذه الخطوة قبل أيام قليلة من الانتخابات التمهيدية في ولاية أيوا. وتدشن هذه الانتخابات سباقا جمهوريا يطغى عليه الرئيس السابق، وفق وكالة «فرانس برس».

ونقلت الوكالة عن كريستي قوله في خطاب ألقاه أمام حشد من أنصاره في مدينة ويندهام بولاية نيو هامشير: «سأعلق حملتي لرئاسة الولايات المتحدة».

وكريستي (61 عاما)، الحاكم السابق لولاية نيوجيرسي، كان من مؤيدي ترامب لكنه أصبح من أشد منتقديه الجمهوريين، ويتّهمه بأنه «أناني ويفتقر للنزاهة».

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