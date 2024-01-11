مجلس الأمن يطالب بوقف فوري لهجمات الحوثيين في البحر الأحمر

القاهرة - بوابة الوسط

دعا مجلس الأمن الدولي، في قرار الأربعاء، إلى وقف فوري لهجمات الحوثيين على سفن في البحر الأحمر، مطالبا كذلك كل الدول باحترام حظر الأسلحة المفروض على الجماعة اليمنية.

والقرار، الذي صاغته الولايات المتحدة واليابان، واعتمده المجلس بأغلبية 11 عضوًا وامتناع أربعة أعضاء عن التصويت، «يطالب بأن يضع الحوثيون فورا حدا للهجمات التي تعرقل التجارة الدولية، وتقوّض حقوق وحريات الملاحة، وكذلك السلم والأمن في المنطقة»، بحسب وكالة «فرانس برس».

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في مستهل اجتماع المجلس، الذي عقد بعد مشاورات مغلقة استمرت ساعات، اقترحت روسيا ثلاثة تعديلات على مشروع القرار المقدم من الولايات المتحدة الأميركية واليابان. لكن التعديلات لم تحصل على التأييد المطلوب من أعضاء المجلس الخمسة عشر.

واعتمد القرار بعد أن صوتت لمصلحته غالبية الأعضاء، بينما امتنعت روسيا والصين والجزائر وموزمبيق عن التصويت.