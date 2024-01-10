اليابان تشدد إجراءات المراقبة الجوية بعد حادث مطار طوكيو

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت اليابان تشديد إجراءات مراقبة الملاحة الجوية بعد حادث اصطدام بين طائرة مدنية وأخرى لخفر السواحل في مطار هانيدا في طوكيو تسبب بمقتل خمسة أشخاص.

واصطدمت طائرة تابعة للخطوط الجوية اليابانية بأخرى لخفر السواحل على مدرج المطار في الثاني من يناير. وجرى إجلاء 379 شخصا من الطائرة المدنية قبل أن تأتي عليها النيران، فيما قضى خمسة من أفراد الطاقم الستة لطائرة خفر السواحل، وفقا لـ«فرانس برس».

عدم ابلاغ الطائرات بترتيبها في جدول الإقلاع

وبموجب الإجراءات الجديدة التي اعتُمدت في عموم البلاد، سيتوجب على أحد الموظفين أن يتابع بشكل دائم نظام مراقبة يصدر تنبيها لبرج المراقبة كلما حصل اختراق للمدرج.

وكشفت وزارة النقل عبر موقعها الإلكتروني أنه يجب على المراقبين ألا يبلغوا الطائرات ترتيبها في جدول الإقلاع بهدف تفادي وقوع سوء تفاهم

وشدد الوزير تيتسوو سايتو على أن «إحدى أكبر مهماتي هي إعادة الثقة بالنقل الجوي كوسيلة نقل عام». وستشكّل الوزارة لجنة خبراء للبحث في سبل إضافية لتحسين السلامة، على أن يجرى إعلان توصياتها هذا الأسبوع.

وكشفت تسجيلات نشرتها الوزارة الأسبوع الماضي، أن طائرة الخطوط الجوية اليابانية أعطيت الإذن للهبوط، لكن جرى الطلب من طائرة خفر السواحل الانتظار قبل التقدم نحو المدرج. وأبلغ المراقبون الجوّيون طائرة خفر السواحل بأنها «الأولى» أي أنها الطائرة التالية في جدول الإقلاع.

لكن تردد أن ربان هذه الطائرة، وهو الناجي الوحيد بين أفراد طاقمها، أبلغ عن اعتقاده بأن برج المراقبة منحه الإذن باستخدام المدرج.

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وأزالت السلطات هيكلي الطائرتين من مدرج هانيدا وعادت حركة الملاحة إلى طبيعتها في المطار، حيث تمت زيادة عدد المراقبين الجويين اعتبارا من السبت. كما أوكل موظف مراقبة نظام الإنذار في المطار بشكل متواصل.

وقال مسؤول في وزارة النقل إن «على الموظفين في مركز المراقبة متابعة أمور عدة ولا يمكنهم ببساطة التحديق في نظام الإنذار».