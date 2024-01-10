البيت الأبيض: بايدن لم يعلم بإصابة وزير الدفاع بالسرطان إلا الثلاثاء

القاهرة - بوابة الوسط

كشف البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن لم يعلم بإصابة وزير الدفاع لويد أوستن بالسرطان إلا أمس الثلاثاء وذلك بعد دقائق كشفها للعامة.

ونُقل أوستن (70 عاما) في أول يناير إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري، وأخفت وزارة الدفاع (بنتاغون) عن الأميركيين والبيت الأبيض وكونغرس طوال معظم الأسبوع الماضي، مما أثار انتقادات سياسية واسعة النطاق.

بايدن لم يبلغ بأن الوزير أوستن في المستشفى

وقال الناطق باسم البيت الأبيض جون كيربي وفقا لقناة (الحرة) الأميركية اليوم الأربعاء: «لم يبلغ بايدن حتى الخميس الماضي بأن الوزير أوستن في المستشفى، ولم يحط علما حتى صباح أمس الثلاثاء بأن السبب الأساسي لدخوله المستشفى هو السرطان».

وتابع: «لم يكن أحد في البيت الأبيض يعلم أن الوزير أوستن مصاب بالسرطان حتى صباح أمس، وأبلغ الرئيس فورا بعد ذلك».

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كما ظلت كاثلين هيكس نائبة أوستن، تجهل الأمر عدة أيام، حتى بعد أن طلب منها خلال إجازة في بورتوريكو أن تتولى بعض مهامه في الثاني من يناير.

وتحدث أوستن وبايدن السبت الماضي، ولم يتضح بعد سبب عدم معرفة بايدن حتى الثلاثاء بإصابة أوستن هذه.