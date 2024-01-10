لندن: هجوم الحوثيين الأخير في البحر الأحمر هو «الأكبر» منذ بدء حرب غزة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس، الأربعاء، أن الهجوم الذي تصدت له القوات الأميركية والبريطانية في البحر الأحمر مساء الثلاثاء كان «الأكبر» الذي ينفّذه الحوثيون في اليمن على خلفية الحرب في قطاع غزة.

وأوضح الوزير عبر منصة «إكس» أن قوات البلدين «تصدّت لأكبر هجوم حتى الآن من الحوثيين المدعومين من إيران في البحر الأحمر»، وفق «فرانس برس».

وأعلن «بنتاغون» في وقت سابق، أن القوات الأميركية والبريطانية أسقطت 18 طائرة مسيرة مفخخة وصاروخين مجنحين وصاروخا بالستيا أطلقها الحوثيون باتجاه مسارات شحن دولية في جنوب البحر الأحمر.