«بوينغ» تقر بمسؤوليتها عن حادث طائرة «ألاسكا إيرلاينز»

القاهرة - بوابة الوسط

أقرّ ديف كالهون، الرئيس التنفيذي لشركة بوينغ، الثلاثاء، بمسؤولية شركته العملاقة في مجال صناعة الطيران عن الحادث الذي تعرّضت له رحلة «ألاسكا إيرلاينز» الجمعة، متعهداً «كامل الشفافية» في هذا الملف.

وقال كالهون خلال اجتماع في مصنع لبوينغ في رينتون بولاية واشنطن: «سنتعامل مع هذه القضية بدءاً بإقرارنا بخطئنا»، مضيفاً «سنتعامل معها بشفافية مطلقة وكاملة في كل خطوة»، وفق وكالة «فرانس برس».

واضطرت طائرة «بوينغ 737 ماكس 9» تشغلها شركة «آلاسكا إيرلاينز» بهبوط اضطراري بعد انفصال جزء من أحد الأبواب خلال رحلة من بورتلاند في ولاية أوريغن إلى أونتاريو في جنوب كاليفورنيا.

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وانتشر حول العالم التسجيل المصوّر للحادثة الذي أظهر فجوة في أحد جوانب الطائرة بينما تدفق الهواء إلى المقصورة وتدلت أقنعة الأكسجين من السقف. لكن أحدا لم يتعرض لأي إصابة خطرة.

وأمرت إدارة الطيران الفدرالية الأميركية، السبت، بمنع 171 طائرة من هذا الطراز من التحليق لإخضاعها لعمليات فحص.