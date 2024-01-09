رئيس الإكوادور يعلن أن البلاد في حال نزاع مسلح داخلي بعد هروب «فيتو»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس الإكوادور دانيال نوبوا أن بلاده في حال «نزاع مسلح داخلي»، وأمر بـ«تحييد» مجموعات إجرامية ضالعة في تجارة المخدرات، بحسب مرسوم صدر الثلاثاء.

وأقر المرسوم الرئاسي بـ«وجود نزاع مسلح داخلي» وأمر بـ«تعبئة وتدخل القوات المسلحة والشرطة الوطنية (...) لضمان السيادة ووحدة الأراضي الوطنية ضد الجريمة المنظمة والمنظمات الإرهابية». وأمر نوبوا بتحييد جميع هذه المجموعات الإجرامية، عارضًا قائمة مفصلة بأسمائها، وفق وكالة «فرانس برس».

- هروب فيتو يجبر رئيس الإكوادور على إعلان حالة الطوارئ

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الرئيس الإكوادوري حالة الطوارئ بعد هروب زعيم أخطر عصابة إجرامية في البلاد خوسيه أدولفو ماسياس من سجنه ووقوع أعمال شغب وعصيان في عدد من السجون.

وقال الرئيس على «إنستغرام»: «لقد وقعت للتو مرسوم إعلان حالة الطوارئ، لتوفير كامل الدعم السياسي والقانوني للقوات المسلحة في عملياتها».

وأدولفو ماسياس المعروف باسم «فيتو» هرب يوم الأحد من سجن في غواياكيل. وهو زعيم إحدى أقوى العصابات الإجرامية ومسجون منذ العام 2011.