بلينكن: غزة تحتاج إلى مزيد من الأغذية والأدوية والمياه

القاهرة - بوابة الوسط

أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الثلاثاء وجود حاجة لإيصال مزيد من المواد الغذائية والمياه والدواء إلى قطاع غزة.

وقال بلينكن خلال زيارة للأرضي الفلسطينية المحتلة «يتعين إيصال مزيد من الأغذية ومزيد من المياه ومزيد من الأدوية وغيرها من الأساسيات إلى غزة. وفور دخولها إلى غزة، ينبغي أن تصل في شكل أكثر فاعلية لمن يحتاجون إليها»، بحسب «فرانس برس».

وأكد وزير الخارجية الأميركي، الثلاثاء أن المدنيين وخصوصًا الأطفال، يدفعون ثمنًا «باهظًا جدًا» للحرب في غزة. وأفاد بلينكن الصحفيين بأن «الثمن الذي يدفعه المدنيون يوميًا، وخصوصًا الأطفال، باهظ جدًا».

بلينكن يحض نتنياهو على تفادي إلحاق مزيد من الأذى بالمدنيين

حضَّ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الثلاثاء على تفادي إلحاق مزيد من الأذى بالمدنيين في قطاع غزة، حيث تواصل الدولة العبرية عمليات القصف العنيف.

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ووصل بلينكن الذي تقدِّم بلاده أكبر دعم سياسي وعسكري للاحتلال الإسرائيلي في هذه الحرب الدولة العبرية بعد جولة إقليمية تهدف إلى الحؤول دون اشتعال المنطقة نتيجة تداعيات الحرب في قطاع غزة.

وخلال لقائه نتنياهو، أكد بلينكن «أهمية» أن تتجنب قوات الاحتلال إلحاق الأذى بمزيد من المدنيين في قطاع غزة حيث سقط أكثر من 80 ألفًا بين شهيد وجريح، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس.

«فرصة حقيقية» لدولة الاحتلال

والتقى بلينكن الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ ووزير الدفاع يوآف غالانت ونظيره يسرائيل كاتس. وسيجتمع مع حكومة الحرب وأحد أبرز وجوه المعارضة والعضو في حكومة الحرب بيني غانتس، قبل زيارة الضفة الغربية المحتلة.

وأكد بلينكن في وقت سابق الثلاثاء وجود «فرصة حقيقية» لدولة الاحتلال «للاندماج في الشرق الأوسط». وقال بعد اجتماعه مع كاتس «أعتقد أن هناك فعلًا فرصة حقيقية لاندماج (إسرائيل) في الشرق الأوسط، لكن علينا أن نتخطى هذه المرحلة الصعبة جدًا».