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بلينكن يحض الاحتلال الإسرائيلي على حماية المدنيين مع تواصل قصف غزة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 09 يناير 2024, 06:01 مساء
بلينكن يحض الاحتلال الإسرائيلي على حماية المدنيين مع تواصل قصف غزة
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت (الى اليسار) يتحدث الى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في تل أبيب. 9 يناير 2024. (أ ف ب)
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حضَّ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الثلاثاء على تفادي إلحاق مزيد من الأذى بالمدنيين في قطاع غزة، حيث تواصل الدولة العبرية عمليات القصف العنيف.

ووصل بلينكن الذي تقدِّم بلاده أكبر دعم سياسي وعسكري للاحتلال الإسرائيلي في هذه الحرب الدولة العبرية بعد جولة إقليمية تهدف إلى الحؤول دون اشتعال المنطقة نتيجة تداعيات الحرب في قطاع غزة، بحسب «فرانس برس».

وخلال لقائه نتنياهو، أكد بلينكن «أهمية» أن تتجنب قوات الاحتلال إلحاق الأذى بمزيد من المدنيين في قطاع غزة حيث سقط أكثر من 80 ألفًا بين شهيد وجريح، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس.

 «فرصة حقيقية» لدولة الاحتلال
والتقى بلينكن الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ ووزير الدفاع يوآف غالانت ونظيره يسرائيل كاتس. وسيجتمع مع حكومة الحرب وأحد أبرز وجوه المعارضة والعضو في حكومة الحرب بيني غانتس، قبل زيارة الضفة الغربية المحتلة.

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وأكد بلينكن في وقت سابق الثلاثاء وجود «فرصة حقيقية» لدولة الاحتلال «للاندماج في الشرق الأوسط».  وقال بعد اجتماعه مع كاتس «أعتقد أن هناك فعلًا فرصة حقيقية لاندماج (إسرائيل) في الشرق الأوسط، لكن علينا أن نتخطى هذه المرحلة الصعبة جدًا».

 إعادة إعمار قطاع غزة
وأشار بلينكن الإثنين إلى أن واشنطن ستعمل مع دول المنطقة من أجل إعادة إعمار قطاع غزة وإرساء الاستقرار فيه. وشملت زيارته أيضًا الإمارات وقطر والأردن وتركيا واليونان.

ومع دخول العدوان الإسرائيلي شهره الرابع متسببًا بالمزيد من الضحايا والدمار وبأزمة إنسانية متعاظمة، أعلن جيش الاحتلال الانتقال إلى مرحلة جديدة تشمل تنفيذ عمليات أكثر استهدافًا في وسط قطاع غزة وجنوبه. وواصل عمليات القصف المكثف.

وأفاد صحفيون عن قصف عنيف طال مدينتي خان يونس ورفح بجنوب القطاع حيث لجأ مئات الآلاف منذ بدء الحرب. وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي انه شنّ خلال الساعات الماضية «عمليات برية موسعة تشمل ضربات جوية» في خان يونس.

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