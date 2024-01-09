بلينكن: اندماج الاحتلال الإسرائيلي مع جيرانها يتطلب تمهيد الطريق لـ«إقامة دولة فلسطينية»

القاهرة - بوابة الوسط

في أحدث مهماته لتحجيم الحرب في قطاع غزة، قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، لقادة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن الفرصة لا تزال سانحة لكسب قبول الدول العربية المجاورة إذا مهدت إسرائيل الطريق لإقامة دولة فلسطينية.

وأضاف أنه سينقل للبيت الأبيض ما دار خلال محادثاته، التى استمرت يومين، مع الأردن وقطر والإمارات والسعودية، بحسب وكالة «رويترز».

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وأعلن بلينكن في وقت سابق الثلاثاء، أن هناك «فرصة حقيقية» للاحتلال الإسرائيلي «للاندماج في الشرق الأوسط»، لكن يجب تخطي «هذه المرحلة الصعبة».

وقال بلينكن الذي وصل إلى تل أبيب قادما من المملكة السعودية، بعد اجتماعه مع وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، «أعتقد أن هناك فعلا فرصة حقيقية لاندماج (الاحتلال الإسرائيلي) في الشرق الأوسط، لكن علينا أن نتخطى هذه المرحلة الصعبة جدا»، وفقا لـ«فرانس برس».