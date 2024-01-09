وزير الدفاع الأميركي يغادر قسم العناية المركزة ويخضع للإشراف الطبي

القاهرة - بوابة الوسط

غادر وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن قسم العناية المركزة، لكنه لا يزال تحت الإشراف في مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني في ماريلاند.

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الأميركية باتريك رايدر نقلا عن قناة «الحرة» الفضائية الأميركية، اليوم الثلاثاء، إن أوستن «لا يزال يشعر بعدم الراحة، لكن تشخيصه جيدًا»، مضيفا أن الوزير «في حالة جيدة»، وأنه «يتعافى بشكل جيد وفي حالة معنوية جيدة».

مضاعفات غير معلنة

وأشار مسؤولو الإدارة الأميركية، إلى أن أوستن البالغ من العمر 70 عاما، نقل إلى المستشفى بسيارة إسعاف في الأول من يناير، بينما كان يعاني «ألما شديدا» مع مضاعفات غير معلنة بسبب إجراء طبي أُجري له في 22 ديسمبر الماضي، والذي تضمن المبيت لليلة واحدة بالمستشفى.

وشكل التكتم على الوضع الصحي لأوستن لأيام، مخالفة للبروتوكول المعتمد في حالات مماثلة، خصوصا في وقت تواجه فيه واشنطن عدة أزمات ذات طبيعة عسكرية.

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ورفض البيت الأبيض دعوات أطلقها جمهوريون، طالبوا فيها الرئيس الأميركي جو بايدن، بإقالة أوستن من منصبه، بعدما تكتم لأيام عن واقعة دخوله المستشفى.