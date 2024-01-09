سيارة تصطدم بسياج البيت الأبيض وتوقيف السائق

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت السلطات الأميركية أنها أوقفت سائق سيارة قرب البيت الأبيض، إثر اصطدامها بسياج المقر الرئاسي، من دون أن يتضح في الحال ما إذا كان الأمر مجرد حادث مروري عرضي أم فعلا مقصودا.

وأوضح جهاز «الخدمة السرية» المولج خصوصا حماية الرئيس وكبار مسؤولي الدولة إن الرئيس جو بايدن لم يكن في البيت الأبيض عند حدوث الواقعة، حسب وكالة «فرانس برس».

وقال الناطق باسم جهاز الخدمة السرية أنتوني غوغليلمي في منشور على منصة إكس (تويتر سابقاً) إنه «قبل الساعة السادسة مساء، اصطدمت سيارة ببوابة خارجية لمجمع البيت الأبيض»، مضيفا «جرى احتجاز السائق ونجري تحقيقاً حول سبب الحادث وطريقة حدوثه».