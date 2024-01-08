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(شاهد) ردا على «هتافات».. بايدن: نسعى كي تقلص إسرائيل تواجدها في غزة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 08 يناير 2024, 10:21 مساء
(شاهد) ردا على «هتافات».. بايدن: نسعى كي تقلص إسرائيل تواجدها في غزة
بايدن يتحدث في كنيسة بولاية ساوث كارولينا. (الإنترنت)
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أكّد الرئيس الأميركي جو بايدن الإثنين أنه يعمل على دفع إسرائيل لأن تقلّص من انتشارها العسكري في قطاع غزة، وذلك بعدما قاطعه محتجون دعوا لوقف لإطلاق النار في غزة خلال خطاب انتخابي.

وقال بايدن في كنيسة في مدينة تشارلستون بولاية كارولاينا الجنوبية «أعمل بهدوء مع الحكومة الإسرائيلية لحملها على تقليص عديدها والخروج على نحو ملحوظ من غزة»، وأضاف أنه يستخدم كل ما يمكن فعله من أجل ذلك «وأتفهم عواطفكم»، بحسب «فرانس برس».

ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطنيين
ويزور وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الشرق الأوسط، حاليا للمرة الرابعة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.  والإثنين، أكد بلينكن مجددا، رفضه «التهجير القسري» للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.  وقال: «يجب السماح للمدنيين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم ويجب عدم الضغط عليهم لمغادرة القطاع». 

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وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة شهداء قطاع غزة منذ بدء العدوان في السابع من شهر أكتوبر الماضي، إلى 22835 شهيدا، أكثر من 70% منهم نساء وأطفال، و58 ألفا و316 جريحا، إضافة إلى 7 آلاف شخص في عداد المفقودين تحت الأنقاض.

محتجون يقاطعون كلمة بايدن بشعارات تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة. (الإنترنت)
محتجون يقاطعون كلمة بايدن بشعارات تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة. (الإنترنت)
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