أوكرانيا: أسقطنا 18 صاروخا روسيا من أصل 51 في هجوم جوي «كبير»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت أوكرانيا الإثنين أنها استُهدفت بـ51 صاروخا روسيا أسقطت دفاعاتها الجوية 18 منها خلال هجوم جوي «كبير» وقع خلال الليل.

وأكد سلاح الجو على وسائل التواصل الاجتماعي «أطلق العدو ليلة الثامن من يناير 2024 هجوما كبيرا على أوكرانيا»، مضيفا أنه جرى أيضا إسقاط ثماني مسيّرات، بحسب «فرانس برس».

واتهم وزير الدفاع الأوكراني رستم أوميروف، الثلاثاء الماضي، موسكو بـ«تعمد» استهداف المناطق السكنية بعدما قصفت روسيا بلاده بنحو مئة صاروخ، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل.

وقال الوزير على وسائل التواصل الاجتماعي إن «الدولة الإرهابية تتعمد استهداف البنى التحتية الحيوية والأحياء السكنية»، واصفًا وابل الصواريخ القادم من روسيا بأنه «هجوم خطير جدًا أدى إلى مقتل وإصابة أبرياء».

- 11 قتيلا بينهم خمسة أطفال في قصف روسي على شرق أوكرانيا

- أوكرانيا تعلن إسقاط 21 مسيّرة خلال هجوم روسي ليلي

أوكرانيا تكشف استخدام روسيا صواريخ كورية شمالية في خاركيف

وقدم مكتب المدعي العام في منطقة خاركيف الأوكرانية، الأحد، أدلة قال إنها تكشف استخدام روسيا صواريخ زودتها كوريا الشمالية بها، وعرض صورا لشظايا بعض الصواريخ.

وقال الناطق باسم مكتب المدعي العام، دميترو تشوبينكو: «الصاروخ، وهو أحد الصواريخ العديدة التي ضربت مدينة خاركيف في الثاني من يناير، كان مختلفا بصريا وفنيا عن النماذج الروسية».

وأضاف: «نموذج الإنتاج ليس حديثا للغاية. هناك اختلافات واضحة عن صواريخ إسكندر التقليدية»، موضحا أن قطر الصاروخ أكبر قليلا من صاروخ «إسكندر» الروسي. كما أن فوهته ولفائفه الكهربائية الداخلية والأجزاء الخلفية كانت مختلفة أيضا.

وتابع تشوبينكو: «لهذا نميل إلى احتمال أن يكون هذا الصاروخ زودت به كوريا الشمالية روسيا»، رافضا تقديم مزيد التفاصيل في هذا الشأن.