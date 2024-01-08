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الصين: مؤسسة استشارات أجنبية متورطة بالتجسس لحساب بريطانيا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 08 يناير 2024, 11:34 صباحا
الصين: مؤسسة استشارات أجنبية متورطة بالتجسس لحساب بريطانيا
عناصر أمن صينيون أمام السفارة البريطانية في بكين في 8 يناير 2024 (أ ف ب)
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أعلنت وكالة الاستخبارات الصينية، الإثنين، تورط مدير مؤسسة استشارات أجنبية بالتجسس لحساب جهاز الاستخبارات البريطاني إم آي 6.

وقالت وزارة أمن الدولة في بيان على منصة «ويتشات» إن جهاز (إم آي 6) استخدم مواطنا أجنبيا اسمه هوانغ، لتأسيس «علاقة تعاون استخباراتية»، وفقا لـ«فرانس برس».

استخدام صفته العامة كغطاء
وأضافت أن هوانغ، الذي يرأس وكالة استشارات أجنبية، «دخل الصين عدة مرات مع تعليمات باستخدام صفته العامة غطاء لجمع معلومات متعلقة بالصين لحساب بريطانيا والبحث عن أفراد آخرين يمكن أن يتصل بهم (إم آي 6)».

وبحسب البيان سرب هوانغ 17 معلومة استخبارات من بينها أسرار دولة، إلى (إم آي 6) قبل كشفه. وقالت الوزارة إن تحقيقات لاحقة «اكتشفت على الفور أدلة جنائية على تورط هوانغ في أنشطة تجسس، واتخذت إجراءات قسرية جنائية طبقا للقانون».

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ولم تقدم الوزارة معلومات إضافية عن هوية هوانغ أو المؤسسة التي يعمل لحسابها، ولا ما يتعلق بوضعهما الحالي أو أماكن وجودهما.

وحوّلت السفارة البريطانية في بكين طلبا بالتعليق إلى وزارة الخارجية في لندن التي لم تردّ بعد على الطلب. ولم يجر التحقق بشكل مستقل من تصريحات بكين.

وتبادلت الصين وبريطانيا في الأشهر الأخيرة اتهامات بالتجسس وتداعيات ذلك على الأمن القومي.

وحذرت الحكومة البريطانية من أن جواسيس صينيين يستهدفون بشكل متزايد مسؤولين، ونفى باحث في البرلمان البريطاني أخيرا التجسس لحساب بكين.
 وأجرت الصين العام الماضي أيضا مداهمات في عدد من كبرى مؤسسات البحث والاستشارات.

في مايو الماضي، قالت الصين إنها داهمت مكاتب مؤسسة الاستشارات الأميركية كابفيجن (Capvision) بغرض ضمان «مصالحها على صعيد الأمن القومي والنمو».

تحذير الحكومة الأميركية 
كما استجوبت موظفين في أحد فروع شركة الاستشارات الأميركية «باين» (Bain and Company) في أبريل. وأوقفت السلطات موظفين وأغلقت مكتبا لمؤسسة مينتز الأميركية للمحاسبة (Mintz Group) في مارس الماضي.

وحذرت الحكومة الأميركية وغرف التجارة الأميركية من أن المداهمات تضر بثقة المستثمر وبعمل الشركات الأجنبية في الصين.

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